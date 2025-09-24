الصحة العالمية تطلق حملة للتطعيم ضد الكوليرا في السودان

أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة للتطعيم ضد وباء الكوليرا في السودان، والذي يهدد حياة آلاف المواطنين وخاصة الأطفال.

وقالت هالة خدّاري نائبة ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن "وباء الكوليرا الذي بدأ بالتفشي في ولاية كسلا أواخر يوليو/تموز 2024 امتد إلى جميع ولايات البلاد الـ18″، مؤكدة أنه جرى تسجيل أكثر من 113 ألف و600 حالة إصابة حتى الآن، وأكثر من 3000 وفاة، بمعدل وفيات مقلق نسبته 2.7%.

وأضافت خداري أن زيادة حركة النزوح بين الولايات بالإضافة إلى نقص الخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والصحة بشكل كبير نتيجة للصراع العنيف المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ساهم في الارتفاع الشديد لعدد الإصابات.

وأوضحت خداري أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يعملون على السيطرة على الوباء من خلال حملة تلقيح في المجتمعات الأكثر تضررًا، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى حماية 1.8 مليون شخص في 6 محليات ذات أولوية في دارفور غرب السودان.

فيما ستشمل الجولة الثانية من التلقيح الفموي للسيطرة على الوباء في تشاد وليبيا وجنوب السودان، مما يسهم في تعزيز الأمن الصحي في المنطقة.

ومنذ 30 يونيو/تموز الماضي بدأ المرض ينتشر على نطاق واسع في دارفور، خاصة داخل مواقع إيواء النازحين ذات الكثافة السكانية العالية، فيما ساهمت المعارك المشتعلة في الإقليم في تفاقم الوضع، وسط غياب حملات التوعية الصحية وانعدام وسائل الوقاية.

وتصنف منظمة الصحة العالمية الكوليرا بأنها عدوى معوية حادة تنتشر من خلال الطعام والماء الملوثين بالبكتيريا، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة في غضون ساعات إذا لم تُعالج، وتعتبر معدلات الوفيات التي تتجاوز نسبة 1% مؤشرًا على "ثغرات خطيرة في إدارة الحالات وتأخر في الوصول إلى العلاج".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.