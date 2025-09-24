الشرطة اليمنية تقتل متهما باغتيال مسؤولة في تعز

أفاد مصدر أمني يمني، اليوم الأربعاء، بمقتل المتهم باغتيال مديرة مكتب النظافة والتحسين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وذكر المصدر الأمني المطلع -للجزيرة نت- أن الشاب محمد صادق المخلافي المتهم بإطلاق النار على المشهري قُتل أثناء مقاومته لحملة أمنية في مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن المتهم حاول مهاجمة رجال الأمن بـ3 قنابل أثناء الاشتباك، مما اضطر الحملة الأمنية إلى تحييده، مشيرا إلى إصابة عدد من رجال الأمن خلال المهمة.

بدوره، أكد مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي مقتل المتهم الرئيسي في اغتيال المشهري، مشددا في حديث للصحفيين على استمرار الحملة الأمنية في ملاحقة جميع المطلوبين أمنيا في المدينة.

واغتيلت المشهري بنحو 20 طلقة اخترقت رأسها أثناء مرورها بسيارتها في شارع سنان وسط مدينة تعز صباح الخميس الماضي، وتحولت الحادثة إلى قضية رأي عام خلقت غضبا واسعا في أرجاء البلاد.

وقوبلت الحادثة بإدانات واسعة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات حقوقية متعددة.