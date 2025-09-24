مغردون و"غروك" يقعون بفخ التضليل بشأن مغادرة الوفود خلال كلمة نتنياهو

شهدت منصة الأمم المتحدة مؤخرا موقفا لافتا، حين غادرت وفود عدة القاعة أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط مطالبات رئيس الجلسة بالهدوء نتيجة صيحات الاستهجان التي واجهها نتنياهو، والتصفيق الحار للوفود المغادرة تعظيما لموقفها.

غير أن العديد من رواد العالم الافتراضي وقعوا في فخ التضليل، إذ على الرغم من أن الفيديو بالفعل يظهر خروج الوفود أثناء كلمة نتنياهو، فإنه ليس حديثا، بل يعود إلى 27 سبتمبر/أيلول 2024، أي إلى العام الماضي.

وكان بإمكان من نشر المقطع التحقق من تاريخ نشر الفيديو الذي تفاعل معه قبل تداوله على أنه حدث راهن.

هذا ما فعلته حرب ٧ اكتوبر .. أسقطت القناع عن الاحتلال الإسرائيلي

بعض الوفود تغادر القاعة عند كلمة نتنياهو فى الأمم المتحدة ورئيس الجلسة يطالب بالهدوء نتيجة صيحات الاستهجان ضد نتنياهو .. والتصفيق بحفاوة للوفود المغادرة تعظيماً لموقفهم#غزه_تقاوم_وستنتصر_بأذن_الله pic.twitter.com/Eft8X78n6z — Mohamed Hamdy (@mohhamdyEg) September 24, 2025

هذا المشهد تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي بكثافة، معلقين بأن نتنياهو ودولته أصبحا غير مرحب بهما تحت قبة الأمم المتحدة، وأن المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق أهالي غزة باتت تلاحق نتنياهو حتى في المحافل الدولية.

قبل قليل انسحاب جماعي للأعضاء والمسؤولين لحظة قيام رئيس دولة الاحتلال (نتن ياهو) إلقاء كلمته وقد بدت القاعة شبه فارغة خلال حديثه.

.

الحمدلله الذي فضحه وفضح كيانه المحتل وجعلهم منبوذين لدى البشر .. pic.twitter.com/nEh1NtNk0P — د.محمد الكندري (@Dr_M_Alkandari) September 27, 2024

وقد لجأ بعض المدونين إلى منصة الذكاء الاصطناعي "غروك" عبر منصة "إكس" لمعرفة الوفود التي غادرت القاعة، لكن حتى الذكاء الاصطناعي وقع في فخ المعلومات المضللة، إذ أشار غروك إلى أن "عشرات الدبلوماسيين من وفود مختلفة انسحبوا خلال خطاب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2025″، من دون تحديد عدد القادة أو تفاصيل الوفود، معتمدا على تقارير غير دقيقة.

إعلان

وكان من السهل على المتابعين التحقق من الفيديو من خلال البحث عن كلمة على منصات التواصل وماذا قال، والبحث أيضا في المواقع والحسابات العبرية التي كانت بكل تأكيد ستناقش ما قاله نتنياهو في كلمته أمام المتحدة.

وأيضا كان من الممكن التأكد من جدول كلمات قادة الوفود في الأمم المتحدة، إذ يتضح أن نتنياهو لم يُلقِ كلمته بعد، مما يؤكد أن الفيديو المتداول قديم.