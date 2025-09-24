"الإغاثة الطبية" بغزة تخرج عن الخدمة بعد استهداف إسرائيل مقريها

قالت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية -اليوم الأربعاء- إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقرها في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، بعد يومين من تدمير مقر آخر للجمعية بحي الدرج (شرق المدينة)، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة".

وأضافت الجمعية -في بيان- أن هذا الاستهداف المتعمد يؤكد نية الاحتلال الاستمرار في تنفيذ الإبادة الطبية والصحية بحق جميع المرافق العاملة في مدينة غزة، بهدف حرمان سكانها مما تبقى من مقومات الحياة والصمود والبقاء.

وأكد البيان أن هذه الاعتداءات المدانة تشكل انتهاكا صارخا ومتعمدا للقوانين والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية والحصانة للطواقم والمرافق الطبية.

ولفتت الجمعية إلى أن جيش الاحتلال حاصر المقر الصحي للإغاثة الطبية منذ أيام، تمهيدا لقصفه هو والمباني المحيطة به، مضيفة أنه "بتدمير هذا المقر، أصبحت جميع مقرات الإغاثة الطبية في قطاع غزة خارج الخدمة نتيجة استهدافها من جيش الاحتلال".

لحظة استهداف مقر جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/Uxv83FXCOx — Khalil Bassam (@khalil_bassam2) September 22, 2025

وأشارت إلى أن المقر ذاته تعرض في ديسمبر/كانون الأول 2023 لقصف جزئي وسرقة محتوياته، قبل أن تقوم الطواقم بترميمه في فبراير/شباط 2025 لضمان استمرار الخدمات الصحية للمواطنين.

ويضم المبنى، المكون من 5 طوابق، المركز الوحيد في غزة لعلاج ومتابعة الأمراض الطارئة والمزمنة، إضافة إلى مختبر حديث لفحص الجينات، وقسم متخصص في رعاية ذوي الإعاقة، إلى جانب الأقسام الإدارية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، دأب جيش الاحتلال على استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، مما أخرج معظمها عن الخدمة كليا أو جزئيا. وتسبب استهداف المرافق الصحية كذلك في استشهاد وإصابة مرضى، إضافة إلى استشهاد واعتقال أفراد طواقم طبية.

كما تغلق إسرائيل، منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الدواء والمستلزمات الطبية والأغذية.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا.