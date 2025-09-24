إسرائيل تواصل إغلاق معبر اللنبي لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر اللنبي على الحدود مع الأردن.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت -أمس الثلاثاء- أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بغزة، أمر بشكل مفاجئ بإغلاق المعبر حتى إشعار آخر.

ويعد المعبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى الأردن والعالم، وقد شهد أزمة خانقة للمسافرين المغادرين والقادمين.

يذكر أن المعبر يطلق عليه من الجانب الأردني جسر الملك حسين، في حين يطلق عليه الفلسطينيون اسم معبر الكرامة.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر أمنية أن "قرار نتنياهو بإغلاق المعبر وصلنا بدون تفسير، لا نعرف لماذا فعل ذلك".

وأكد رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطيني نظمي مهنا -للجزيرة- أن هيئة المعابر والمطارات الإسرائيلية أبلغتهم بإغلاق المعبر.

وفي سياق متصل، اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، مطالبة بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح المعبر فورا.

وكانت سلطات الاحتلال قد أغلقت المعبر الأسبوع الماضي عقب عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، وأدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين.