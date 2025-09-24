إجلاء عائلات وتواصل إخماد الحرائق بريف اللاذقية لليوم الرابع

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأن فرق الدفاع المدني أجلت عائلات من منازل اقتربت منها نيران الحرائق في محيط بلدات السكرية والقصب والريحانية الواقعة في منطقة ربيعة بريف اللاذقية الشمالي.

وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء تواصل إخماد النيران لليوم الرابع على التوالي، وسط صعوبات ناجمة عن وعورة التضاريس وسرعة الرياح ووجود ألغام وذخائر غير منفجرة.

ليلة قاسية على غابات سوريا، مشهد جوي للحرائق في غابات ريف اللاذقية، والتي ما تزال فرق الإطفاء تكافحها لليوم الرابع.#الدفاع_المدني_السوري #سوريا #اللاذقية #حرائق #حرائق_سوريا pic.twitter.com/s1i0LsExG5 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) September 24, 2025

وذكر الدفاع المدني أن فرقة إطفاء تمكنت من إخماد حريق في منطقة حراش عين غزال بجبل الأكراد في ريف اللاذقية، بعد أكثر من يومين من العمل المتواصل، إلى جانب عملها بتبريد أماكن النيران لمنع تجددها، وإخماد البؤر المشتعلة في مواقع أخرى.

وأضاف الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن أفواج الإطفاء تواصل أيضا جهودها في غابات جبل التركمان بريف اللاذقية اليوم الأربعاء.

وأوضح أن سرعة الرياح الجافة والمتقلبة أدت إلى زيادة انتشار للنيران إلى جانب ما تمثله مخلفات الحرب المنتشرة في مواقع الحريق من إعاقة لعمل فرق الإطفاء وتهديد لسلامتهم.

وتتجدد هذه النيران بعد موجة حرائق خلال الأشهر الأخيرة الماضية، أطلقت خلالها السلطات جهودها لإخمادها بمشاركة إقليمية، إذ انضمت فرق من تركيا والأردن.

وجاءت تلك النيران وسط موجة جفاف خانقة، وقد سبق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن حذرت في يونيو/حزيران الماضي من أن سوريا "لم تشهد ظروفا مناخية بهذا السوء منذ 60 عاما"، مشيرة إلى أن الجفاف يهدد أكثر من 16 مليون شخص بانعدام الأمن الغذائي.