"أوقفوا الغالامسي".. احتجاجات بغانا ضد التنقيب غير القانوني عن الذهب

تظاهر عشرات الغانيين في العاصمة أكرا بين الأحد والاثنين 22 سبتمبر/أيلول، للتنديد بما يُعرف محليا بـ"الغالامسي"، وهو الاسم الذي يُطلق على أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب، والتي يصفها ناشطون بأنها "آفة بيئية حقيقية" تهدد الغابات والأنهار في البلاد.

وتأتي هذه التحركات الشعبية بعد عام كامل من احتجاجات مماثلة، حيث يطالب المتظاهرون الحكومة الجديدة، التي تسلمت السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، بالتحرك العاجل لوقف ما يعتبرونه خطرا وجوديا على البيئة والمجتمعات المحلية.

تحذير للحكومة

ورفع المحتجون شعارات تحذر السلطة من تكرار "أخطاء الإدارة السابقة"، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن "مؤقتة وغير كافية".

وقال أحد المشاركين في المظاهرة "نخشى أنه إذا صرفت الحكومة اهتمامها إلى ملفات أخرى، فإن عمال المناجم سيعودون مجددا إلى نشاطهم غير القانوني".

ويرى المتظاهرون أن الحل الوحيد يكمن في إعلان حالة الطوارئ في المناطق الأكثر تضررا من أنشطة التعدين غير القانوني، وهو مطلب لم يستجب له حتى الآن الرئيس جون دراماني ماهاما، الذي يرفض اتخاذ هذه الخطوة.

أزمة بيئية متفاقمة

ويحذر خبراء البيئة في غانا من أن استمرار "الغالامسي" يهدد بتدمير مساحات واسعة من الغابات، وتلويث مصادر المياه، والإضرار بالزراعة التي يعتمد عليها ملايين السكان.

كما يربط ناشطون بين هذه الأنشطة غير القانونية وبين تفشي الفقر والبطالة في المناطق الريفية، حيث يجد الشباب في التنقيب غير المشروع مصدرا سريعا للدخل رغم مخاطره.