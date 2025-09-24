ألمانيا تصعّد لهجتها إزاء روسيا والكرملين يرفض "هستيريا" الناتو

صعدت ألمانيا اليوم الأربعاء لهجتها إزاء روسيا واتهمتها بالقيام باستفزازات فاشية تعيق التوصل للسلام في أوكرانيا، في حين تحدث الكرملين عن "هستيريا حقيقية" تدفع دول الناتو لاتهام الطيارين الروس بانتهاك أجوائها.

وقالت الحكومة الألمانية إنها تعمل لإبقاء الضغط الغربي على روسيا مرتفعا "وهدفنا عزل روسيا كدولة معتدية ودفعها للتفاوض".

وأضافت أن الاستفزازات والفاشية تقودان إلى طريق مسدود وأن الشخص الوحيد الذي يرفض السلام هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حد قولها.

وأكدت الحكومة الألمانية أن الدفاع عن أراضي الناتو يتم بتنسيق كامل مع الحلف ووفق معاييره.

في ذات السياق، احتفت الحكومة الألمانية بالتحول الأخير في موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من روسيا، إذ وصفها مؤخرا بأنها نمر من ورق ووجه انتقادات نادرة لبوتين، مبديا ثقته في قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها.

تشديد العقوبات

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قدرة أوكرانيا على استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا تمنح برلين الأمل في إمكانية مناقشة تشديد العقوبات على موسكو بشكل مكثف.

وأضاف: "النبرة الأساسية (لتعليقات ترامب) تتوافق مع الأهداف السياسية للحكومة الألمانية التي تعمل منذ أسابيع وأشهر على ضمان أن يظل الضغط الغربي على الدولة المعتدية روسيا، مرتفعا ومتزايدا".

وفي تحول مفاجئ ولافت في النهج، قال ترامب أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة كل الأراضي التي استولت عليها روسيا، والتي تبلغ مساحتها نحو خمس الأراضي الأوكرانية.

واليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "لا وقف لإطلاق النار مع روسيا لأنها ترفض ذلك".

وأمام الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الأوكراني: تمكنا من التصدي للهجمات الروسية من خلال المسيرات التي ألحقت أضرارا بطائرات روسية متطورة.

وخاطب الغربيين قائلا "ينبغي أن نتحرك الآن وإلا فإن بوتين سيواصل حربه وسيعمل على توسيع نطاق الحرب".

من جانبه، وصف الكرملين اتهام طائرات روسية بانتهاك المجال الجوي لدول في حلف الشمال الأطلسي بأنه "هستيري".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعيّن على التحالف العسكري إسقاط المقاتلات الروسية في حال اخترقت أجواءه.

اتهامات زائفة

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "ثمة هستيريا حقيقية حول اتهام طيارينا العسكريين بانتهاك قواعد معينة واختراق أجواء".

وأكد أمام الصحافيين أن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن "طيراننا العسكري ملتزم بجميع قواعد ولوائح الطيران".

وكانت عدة دول في الحلف تحدثت مؤخرا عن انتهاك مقاتلات روسية لأجوائها.

ونفت روسيا مسؤوليتها، لكن حلف شمال الأطلسي وجّه تحذيرا إلى موسكو بوجوب التوقف عن النمط "التصعيدي" لانتهاكات المجال الجوي لجناحه الشرقي، وتوعد بردع كل التهديدات.

والاثنين الماضي، اضطرت الدانمارك إلى إغلاق مطار كوبنهاغن بعد أن حلقت طائرات مسيرة مجهولة فوقه.

في وقت سابق من الشهر الحالي، اتهمت بولندا ورومانيا وإستونيا طائرات روسية بانتهاك مجالها الجوي.

ووفق تقارير غربية، خرقت نحو 20 مسيّرة روسية أجواء بولندا ليل العاشر من سبتمبر/أيول. واعترضت مقاتلات هولندية 3 منها، في سابقة منذ تأسيس الحلف في 1949.