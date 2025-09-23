الناتو يجتمع اليوم لمناقشة خرق روسيا لأجواء إستونيا

يعقد ممثلو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في بروكسل، بطلب من إستونيا، لمناقشة اتهاماتها لروسيا بخرق مجالها الجوي.

ويأتي الاجتماع استنادا إلى المادة الرابعة من معاهدة الحلف، التي تنص على إجراء مشاورات عاجلة بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد الأعضاء.

وأفادت وزارة الخارجية الإستونية أن 3 مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" انتهكت -يوم الجمعة- الأجواء الإستونية فوق خليج فنلندا، وبقيت داخله لمدة 12 دقيقة.

ووصفت تالين الحادث بأنه "انتهاك صارخ"، أثار تنديدات من الناتو والاتحاد الأوروبي، فيما نفت موسكو بدورها حدوث أي خرق.

وفي موازاة ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة أمس الاثنين لبحث شكوة لإستونيا، حيث شددت تالين على أن الحادث يندرج في إطار ما وصفته بـ"الاستفزازات الروسية المتكررة".

من جانب آخر، صرح مارتين بوساتسكي، نائب وزير الخارجية البولندي، للجزيرة أن جنودا أوروبيين وصلوا إلى بولندا في إطار قوات الناتو، مؤكدا أن بلاده تراقب باهتمام الخطوات الروسية بعد أن شهدت انتهاكات متكررة لمجالها الجوي بطائرات مسيرة روسية خلال الهجوم على أوكرانيا مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

ووصفت وارسو تلك الهجمات بأنها "عدوان" مباشر.