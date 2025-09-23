25 دولة تدعو لتسهيل وصول مرضى غزة إلى الضفة

وقعت 25 دولة غربية بيانا مشتركا أمس الاثنين لتسهيل وصول مرضى قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة لتلقي العلاج. ودعت إسرائيل إلى معاودة فتح الممر الطبي بين القطاع والضفة وعرضت تقديم المساعدات المالية والأطقم الطبية والمعدات لعلاج هؤلاء المرضى.

وجاء في البيان المشترك الذي أصدرته كندا أمس الاثنين "نناشد إسرائيل بشدة معاودة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف البيان "نحث إسرائيل أيضا على رفع القيود المفروضة على تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة".

وكانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الموقعة على البيان وعددها 25 دولة، ليس من بينها الولايات المتحدة.

وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي أفادت وكالات إغاثة بأن ندرة المساعدات الضرورية، ومنها الأدوية، لم تصل إلى سكان غزة منذ مايو/ أيار الماضي وأعلنت منظمة الصحة العالمية في ذلك الشهر أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار.

وأثارت صور الفلسطينيين الجوعى، بمن فيهم الأطفال، غضبا عالميا إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وشرد سكان غزة بالكامل وتسبب في أزمة مجاعة.

ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذا الهجوم يصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأيد بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، وأبرزهم بريطانيا وفرنسا، قيام دولة فلسطينية في الأمم المتحدة كسبيل لتحقيق حل الدولتين، رغم رفض واشنطن.