19 شهيدا وقصف عنيف يستهدف أحياء مدينة غزة

تشهد مدينة غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء قصفا جويا ومدفعيا عنيفا، فضلا عن تفجير عربات عسكرية مفخخة في أحياء، منها تل الهوا، وسط تواصل الغارات في خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين.

وأكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 19 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 15 في مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 3 عربات عسكرية مفخخة في حيي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الغارات الإسرائيلية الجوية والمدفعية استهدفت أحياء الرمال والنصر والشيخ رضوان والدرج والزيتون، مما أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المدينة.

دخان كثيف جدا نتيجة قوة انفجار العربات المفخخة في حي الصبرة بمدينة غزة. pic.twitter.com/nhMyTp3MYJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 23, 2025

وأشارت إلى أن طيران الاحتلال قصف مربعا سكنيا قرب مفرق السامر (وسط غزة) تضرر خلاله مبنى عيادة الإغاثة الطبية الفلسطينية.

كما تمركزت الآليات العسكرية الإسرائيلية في حي الرمال الجنوبي وفي محيط المستشفى الميداني الأردني، وسط تفجير عربات مفخخة بمنازل المواطنين في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي، حسب المصدر ذاته.

وأضافت "وفا" أن آليات الاحتلال تمركزت قرب مفرق العيون في حي النصر، وعلى امتداد شارع الجلاء، إضافة إلى محيط بركة الشيخ رضوان ومنطقة السودانية شمال مدينة غزة.

شهداء ومصابون

كذلك أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت عمارة سكنية وسط مدينة غزة، في ظل استمرار البحث عن مفقودين.

وقال مصدر بالإسعاف والطوارئ إن 5 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- استشهدوا بغارة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي غزة.

وأشارت مواقع إعلامية محلية إلى وقوع إصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب غزة.

ولا يزال نحو 900 ألف فلسطيني في مدينة غزة، ويرفضون الخروج منها، رغم كثافة القصف، أو غير قادرين على دفع تكلفة النزوح إلى جنوب القطاع.

وفي خان يونس جنوبا، أكدت مصادر محلية استشهاد صيادين اثنين برصاص زوارق الاحتلال الحربية في عرض البحر.

كما أفادت بأن طيران الاحتلال قصف محيط "عمارة جاسر" وسط مدينة خان يونس.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.