10 آلاف كاثوليكي يخرجون في مسيرة بنيويورك من أجل السلام.. حقيقة أم تضليل؟

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يزعم فيه أن 10 آلاف كاثوليكي خرجوا في مسيرة بشوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، يرددون دعاء من أجل السلام.

وحظي الفيديو بأكثر من مليون مشاهدة خلال ساعات، مع تعليقات تشي بأنه تحرك جماهيري ضخم يعكس رغبة المتدينين في نشر السلام في ظل الأزمات العالمية.

الفيديو المتداول نشر في 22 سبتمبر/أيلول تحت عنوان: "عاجل: 10 آلاف كاثوليكي ساروا في شوارع مدينة نيويورك يصلون ويغنون من أجل السلام"، مشيرين إلى أن وسائل الإعلام الرئيسية لا تريد أن تشاركه".

الفيديو المزعوم نشره حساب يدعى "USA NEWS" على منصة "إكس" يتابعه أكثر من مليون شخص، ونقلت عنه حسابات أميركية أخرى بالعنوان نفسه وحظي بتفاعل على منصات التواصل.

🚨BREAKING: 10,000 Catholics walked through the streets of New York City praying and singing for peace. Do you support this? The mainstream media does not want you to SHARE this! pic.twitter.com/0qccCtuGCZ — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) September 21, 2025

حقيقة الرواية

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا عكسيا عن الفيديو المتداول، وتبين أن الفيديو ليس لمسيرة في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، بل يوثق فعالية دينية أقيمت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ونظمت ضمن نشاط كاثوليكي تقليدي يعرف بـ"المسيرة الإفخارستية"، وكان جزءا من احتفالات "معهد نابا" الكاثوليكي في نيويورك.

An incredibly blessed evening in New York City with @NY_Arch and @RVCDiocese priests and religious. We were delighted to have @frmikeschmitz celebrate the opening mass and participate in the procession. God be praised! #catholic #catholicch #eucharist pic.twitter.com/MF3FA0qt1V — Napa Institute (@NapaInstitute) October 12, 2023

وتقام المسيرة سنويا كنوع من الشعائر الكاثوليكية، إذ يسير المشاركون حاملين رموزا دينية، ويرددون الصلوات والترانيم، وهي ليست احتجاجا سياسيا أو نداء عالميا للسلام.

وذكر موقع "أدوريموس" المهتم بشؤون الكنيسة الكاثوليكية أن المشاركين في المسيرة التي نظمت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ عددهم 5 آلاف شخص تقريبا، الأمر الذي ينفي الادعاء بأن العدد بلغ 10 آلاف شخص.