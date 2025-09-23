مساع أميركية لتجديد الوساطة القطرية بشأن غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن المسار القطري في المفاوضات متوقف منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وأضافت المصادر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يسعى لإقناع كبار المسؤولين في قطر باستئناف دورها الفاعل في المفاوضات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تحاول بعد خطاب الرئيس دونالد ترامب بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء تجديد وساطة قطر بشأن غزة.

وقصفت إسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول الجاري مقرات سكنية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري، ما أثار تنديدا عربيا ودوليا واسعا.

وفي كلمته اليوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة حماس في الدوحة كان محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان هجوما على السيادة ومبدأ الوساطة والسلام.

وأضاف الأنصاري أن العدوان الإسرائيلي استهدف مبدأ الوساطة بين الخصوم وحل الصراع عبر الوسائل السلمية، مشيرا إلى أنه كان معروفا لدى جميع الأطراف أن الذين تعرضوا للهجوم كان يناقشون مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمل استعادة الأسرى.

واعتبر المتحدث أن الهجوم الذي استهدف منطقة سكنية في الدوحة يضع كل الاتفاقات المبرمة بالمنطقة في خطر، مؤكدا أن قطر منصة للوساطة التي تجري على مدار الساعة.