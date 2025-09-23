من يعترف بدولة فلسطين؟ وما معنى ذلك؟

اعترفت غالبية دول القارة الأوروبية بدولة فلسطين عبر إعلانات رسمية -أمس الاثنين- في نيويورك بعد قرابة عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة.

فيما يلي لمحة عامة عن الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية من المنفى في الجزائر عام 1988 في وقت تحتل إسرائيل حاليا الضفة الغربية وقطاع غزة المدمر إلى حد كبير.

أي الدول تعترف أو ستعترف بدولة فلسطين؟

حوالى 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية، اعترفت 151 دولة على الأقل من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، ولم تحصل الوكالة حتى الآن على تأكيد من 3 دول إفريقية.

واستكملت 6 دول أوروبية هي فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو -ببيانات رسمية في الأمم المتحدة أمس- هذه القائمة التي امتدت أول أمس من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال.

وتضم القائمة روسيا والدول العربية وكل دول أفريقيا وأميركا اللاتينية تقريبا، والأغلبية العظمى من الدول الآسيوية، بما فيها الهند والصين.

وأصبحت الجزائر أول دولة تعترف رسميا بدولة فلسطين في 15نوفمبر/تشرين الثاني 1988، بعد دقائق من إعلان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات من جانب واحد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي الأسابيع والأشهر اللاحقة، حذت عشرات البلدان الأخرى حذوها، وفي أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011 جاءت موجة أخرى من الاعترافات.

وأدت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى دفع 13 بلدا آخر إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

أي الدول لا تعترف بدولة فلسطين؟

لا تعترف بفلسطين 39 دولة على الأقل بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء لهما، وترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا قاطعا، وعام 2024 صوت الكنيست الإسرائيلي على قرار ضد قيامها.

إعلان

وفي آسيا، فإن اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة من بين الدول التي لا تعترف بفلسطين، وكذلك الكاميرون في أفريقيا وبنما في أميركا اللاتينية، ومعظم بلدان أوقيانوسيا.

أما أوروبا فهي القارة الأكثر انقساما بشأن هذه القضية، بنسبة تقارب 50-50 بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وحتى منتصف العقد الثاني من القرن الـ21، كانت البلدان التي تعترف فقط بدولة فلسطين -إلى جانب تركيا- هي دول الكتلة السوفياتية السابقة.

ولكن الآن، لا تعترف بعض دول الكتلة الشرقية السابقة، مثل المجر والتشيك بدولة فلسطينية على المستوى الثنائي.

وحتى الآن كانت دول غرب أوروبا وشمالها متحدة في عدم الاعتراف، باستثناء السويد التي أعلنت اعترافها العام 2014.

لكن الحرب على غزة قلبت الأمور رأسا على عقب، حيث سارت النرويج وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا على خطى السويد واعترفت بدولة فلسطين عام 2024، قبل أن تقوم المملكة المتحدة والبرتغال بالشيء نفسه الأحد، ولا تخطط إيطاليا وألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين.

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

وصف رومان لوبوف -أستاذ القانون الدولي في جامعة "إكس مارسيه" جنوب فرنسا- الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "أحد أكثر المسائل تعقيدا" في القانون الدولي.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الدول حرة في اختيار توقيت وشكل الاعتراف، مع وجود اختلافات كبيرة صريحة كانت أو ضمنية.

وبحسب لوبوف، لا يوجد مكتب لتسجيل الاعترافات. وأوضح "تدرج السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كل ما تعتبره اعترافا في قائمتها الخاصة، لكن من وجهة نظر ذاتية بحتة. وبالمثل، ستعلن دول أخرى اعترافها أو عدمه من دون الحاجة إلى تبرير قرارها".

لكن هناك نقطة واحدة يكون فيها القانون الدولي واضحا تماما في هذا الشأن وهو أن "الاعتراف لا يعني أن الدولة أنشئت، مثلما أن عدم الاعتراف لا يمنع الدولة من أن تكون موجودة".

ورغم أن الاعتراف يحمل ثقلا رمزيا وسياسيا إلى حد كبير، فإن 3 أرباع الدول تقول "إن فلسطين لديها كل المتطلبات اللازمة لكي تكون دولة".

وكتب المحامي وأستاذ القانون الفرنسي البريطاني فيليب ساندز في صحيفة نيويورك تايمز منتصف أغسطس/آب 2025 "أعلم أن هذا يبدو رمزيا بالنسبة إلى كثيرين، لكن في الواقع، من الناحية الرمزية، فهو بمثابة تغيير في قواعد اللعبة".

وأوضح "لأنك بمجرد الاعتراف بدولة فلسطينية، فإنك تضع فلسطين وإسرائيل على قدم المساواة من حيث معاملتهما بموجب القانون الدولي".