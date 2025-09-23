مسيّرات مجهولة تغلق مطارين في الدانمارك والنرويج

أدى رصد طائرات مسيّرة مجهولة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إلى إغلاق مطاري كوبنهاغن في الدانمارك وأوسلو في النرويج.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر في أوروبا إثر اتهامات لروسيا بانتهاك أجواء بولندا بعشرين مسيرة وإستونيا بثلاث مقاتلات.

وقالت الشرطة الدانماركية عبر منصة إكس إنه تم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن عقب رصد طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة كبيرة تحلّق قرب مجاله الجوي.

وأضافت الشرطة أنها نشرت رجال أمن في محيط المطار، وأعلنت أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الطائرات المسيّرة عسكرية أم مدنية.

وأكد مسؤولون في مطار العاصمة الدانماركية -وهو الأكبر في أسكندنافيا- أنه تم تحويل مسار أكثر من عشر رحلات جوية إلى مطارات قريبة، كما توقف إقلاع عدد من الرحلات، وذلك وسط انتشار أمني كبير.

وفي النرويج، أعلن متحدث باسم مطار أوسلو أنه تم غلق المجال الجوي للمطار بداية من منتصف الليل عقب رصد طائرة مسيّرة وتحويل جميع الرحلات.

وقالت هيئة البث النرويجية إن ذلك أدى إلى استخدام مدرج واحد فقط للطائرات.

وفي مواجهة ما يصفها بانتهاكات واستفزازات متصاعدة من جانب روسيا، أطلق حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبل أيام عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز حماية الحدود الشرقية، وتشمل مشاركة عدة دول في الحلف بقوات إضافية.