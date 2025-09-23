ماكرون يمازح ترامب بعد وقوفه بانتظار مرور موكبه بشوارع نيويورك

هل رأيتم من قبل رئيسا يقف في الشارع منتظرا مرور موكب رئيس آخر؟ هذا ما حدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تجوال موكبه في شوارع مدينة نيويورك، إذ أوقفت الشرطة موكبه بسبب الإجراءات الأمنية الخاصة بمرور موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي لقطة طريفة، اتصل ماكرون بترامب ممازحا وأخبره بالحادثة قائلا: "هذا يبدو مثيرا… أين بالضبط تنتظرني؟ هل يتعلق الأمر برحلة أو حدث معين، أم إنها مجرد مفاجأة لطيفة؟".

وفور انتهاء الاتصال مع ترامب، واصل الرئيس الفرنسي جولته في أحد شوارع نيويورك، حيث التقط صورا تذكارية مع عدد من المارة، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

🔴: امس في نيويورك حصلت لقطة طريفة، الرئيس الفرنسي ماكرون كان يبغا لي مركبه ويبغا يعبر احد واوقفته الشرطة لانهم عندهم اوامر ان الرئيس الامريكي ترامب بيمر بموكبه ومغلق الطريق!! ماكرون اتصل بترامب يعلمه عن الموضوع باسلوب فكاهي بعدها صور مع الناس pic.twitter.com/pUNyn2CUFm — MOATH | معاذ (@M0ATH) September 23, 2025

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل، وبدأ رواد العالم الافتراضي بتناقله والتعليق عليه، معبرين عن إعجابهم بالطريقة المرحة التي تعامل بها الرئيس الفرنسي مع الموقف، وكيف اتصل بالرئيس الأميركي ممازحا ليخبره بأنه "ينتظر فقط لأن كل شيء مغلق لأجلك!".

وكتب أحد المغردين: "في واحدة من أكثر لحظات نيويورك خيالا، أوقفت شرطة المدينة موكب الرئيس الفرنسي لأن الطريق كان مغلقا من أجل ترامب. ماكرون، بروحه الفكاهية، ترجل من السيارة واتصل بترامب قائلا: كنت أنتظر فقط لأن كل شيء مغلق لأجلك! نعم، فقط في نيويورك يمكن أن يحدث هذا: زعيم عالمي عالق في الزحام".