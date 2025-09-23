الناتو يتعهد بردع تهديدات روسيا ويطالبها بوقف الانتهاكات شرقي أوروبا

حذر حلف شمال الأطلسي (ناتو) -اليوم الثلاثاء- روسيا من أنه سيستخدم مع حلفائه كل الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة للدفاع عن النفس، بعد اجتماع طارئ في بروكسل، بطلب من إستونيا لمناقشة اتهاماتها لروسيا بخرق مجالها الجوي.

وشدد الناتو -في بيان- على أنه سيواصل الرد بالطريقة والتوقيت المناسبين، وسيردع التهديدات من جميع الاتجاهات.

وطالب روسيا بوقف انتهاك الأجواء في خاصرته الشرقية، لافتا إلى أن انتهاكاتها لن تثني الحلفاء عن دعم أوكرانيا.

كما أعلن الناتو تعزيز الدفاعات الجوية على الجبهة الشرقية للحلف ضمن عملية "الحارس الشرقي" التي أطلقت في سبتمبر/أيلول الجاري بهدف زيادة الحماية وتعزيز القدرات الدفاعية والتأهب العسكري في الدول الأعضاء الواقعة بالجزء الشرقي من أوروبا.

خرق أجواء

من جانبه، قال الأمين العام للحلف مارك روته إن التزام الناتو بالمادة الخامسة للدفاع عن الحلفاء ثابت ولا يتزعزع، محملا موسكو المسؤولية عن أفعال تصعيدية وخطيرة قد تعرض الأرواح للخطر.

وكشف أن طائرات الناتو رافقت الطائرات الروسية خارج المجال الجوي الإستوني -الأسبوع الماضي- لعدم وجود أي تهديد مباشر.

لكنه قال أيضا إنه ما زال من المبكر تحديد إن كانت روسيا وراء المسيّرات فوق الدنمارك التي لم تتهم بدورها موسكو بعد تحليق مسيرات أمس قرب مطار كوبنهاغن.

وبدورها، اتهمت النرويج روسيا بخرق أجوائها 3 مرات خلال العام الجاري، قائلة إنها "غير قادرة على تحديد ما إذا كانت انتهاكات المجال الجوي متعمدة أم نتيجة خطأ في الملاحة الجوية".

وبالمقابل، رد الكرملين على الاتهامات بخرق أجواء إستونيا والنرويج وبولندا بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وأفاد اليوم بأن "روسيا تسترشد بالقواعد الدولية عند تنفيذ الطلعات الجوية ولا تتجاوزها".

وأتى اجتماع الناتو استنادا إلى المادة الرابعة من معاهدة الحلف التي تنص على إجراء مشاورات عاجلة بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد الأعضاء.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة أمس الاثنين لبحث شكوى إستونيا، حيث شددت على أن الحادث يندرج في إطار ما وصفته بـ"الاستفزازات الروسية المتكررة".