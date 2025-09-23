الاحتلال يقر بمقتل ضابط شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مقاتلا من حركة حماس أطلق قذيفة على إحدى دبابات الكتيبة ما أدى إلى إصابة الضابط ومقتله لاحقا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين عن إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة.

📷 الضابط القتيل الرائد شاحار نتانئيل بوزاغلو (27 عاماً) من مجدال هعيمق، قائد سرية في الكتيبة 77، فرقة "ساعر ماجولان" (7)، والذي قتل برصاص المقاومة شمال قطاع غزة pic.twitter.com/iJLwoQg7Op — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) September 23, 2025

وقال إن ضابطا آخر أصيب بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب مسلحين خلال عملية عسكرية شمالي القطاع.

وتأتي العمليات الجديدة للمقاومة بعد أسبوع تقريبا على بدء المرحلة الجديدة من الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل 910 عسكريين إسرائيليين، نصفهم تقريبا في القطاع، وأصيب 6271، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.

ووسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.