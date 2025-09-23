إسرائيل تغلق معبر اللنبي حتى إشعار آخر

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإغلاق معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن بشكل كامل حتى إشعار آخر.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بـ3 معابر حدودية، هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (اللنبي) المسمى فلسطينيا معبر الكرامة، ووادي عربة (إسحاق رابين).

وكان رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا أفاد بأن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بإغلاق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين، بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ودعت الهيئة المواطنين والمسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعادت إغلاق معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن بشكل مفاجئ -أول أمس الأحد- في كلا ​​​​​​​ الاتجاهين، أي أنها منعت الخروج من الضفة والدخول من الأردن.

وأعلنت الهيئة الفلسطينية للمعابر والحدود -صباح الأحد الماضي- إعادة فتح معبر الكرامة، بعد إغلاقه منذ الخميس، إثر مقتل جنديين إسرائيليين، بعملية إطلاق نار على المعبر.

والخميس الماضي، أوقف الأمن الأردني حركة السفر عبر معبر جسر الملك حسين الرابط بين المملكة والضفة الغربية، بعد إغلاقه من الجانب الإسرائيلي.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، شهد المعبر ذاته عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، مما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين ومنفذ العملية.