أمير قطر: نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة خرق سافر للأعراف الدولية ويصنف "إرهاب دولة"، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.

وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أوضح أمير قطر أن الدوحة "تعرضت لاعتداء غادر استهدف اجتماعا لوفد حماس المفاوض وسقط جراءه 6 شهداء من ضمنهم قطري".

وأكد الشيخ تميم أن القصف الإسرائيلي "اعتداء على دولة صانعة سلام تبذل منذ عامين جهودا مضنية لإنهاء حرب غزة" وساهمت إلى جانب مصر والولايات المتحدة في الإفراج عن 148 محتجزا في قطاع غزة.

واعتبر الأمير أن سعي طرف لاغتيال وفد يفاوضه لا يهدف سوى لإفشال المفاوضات، وقال إن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيُّد منطق الغاب.

وأشار إلى أن إسرائيل تريد فرض إرادتها على محيطها العربي وكل من يعترض على ذلك في دعايتها إرهابي أو معادٍ للسامية، وقال إن "مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعد التسامح ضعفا وعجزا".

وأكد أمير قطر أن نتنياهو يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين، ويعد الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس، ويحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية.

وأمام ذلك، شدد الشيخ تميم على أن دولة قطر اختارت الوفاء لمبادئ القانون الدولي وعدم الخشية من قول الحق، وانخرطت في وساطة شاقة لوقف الحرب في غزة وواجهت حملات تضليل لن تثنيها عن مواصلة جهودها، كما ستظل شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لحل النزاعات بالطرق السلمية.

ونوه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالاعترافات بدولة فلسطين والتي تؤكد أن العنف لا ينهي قضية كالقضية الفلسطينية.

من جانب آخر، عبّر أمير قطر عن أمله في أن تشكل المرحلة الجديدة في سوريا بداية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وأكد أهمية بناء مؤسسات الدولة وإرساء العلاقات على أساس المواطنة المتساوية.

ودعا المجتمع الدولي إلى استغلال الفرصة المتاحة للوقوف إلى جانب سوريا، ورفض التدخلات الخارجية لا سيما محاولات إسرائيل لتقسيم البلاد.

وجدد الشيخ تميم تعهد بلاده بمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها مؤخرا.

ودعا أمير قطر جميع الأطراف في السودان إلى الانخراط في حوار شامل يحقق استقراره وسيادته.