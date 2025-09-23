روسيا تعلن التصدي لهجوم جوي أوكراني على موسكو والقرم

أعلن مسؤولون روس التصدي لهجوم جوي أوكراني استهدف العاصمة موسكو ومناطق روسية أخرى، في حين أكدت واشنطن عزمها الوقوف بوجه الخروقات الروسية لأجواء دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال المسؤولون إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت في وقت متأخر من مساء الاثنين عددا من

الطائرات الأوكرانية المسيرة كانت متجهة إلى موسكو، بالإضافة إلى المزيد منها في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا ومناطق روسية أخرى.

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين في منشورات على تليغرام إن 15 طائرة مسيرة دُمرت وهي في طريقها إلى المدينة على مدى أقل من أربع ساعات بقليل.

وقال ديمتري ميلياييف حاكم منطقة تولا في وسط روسيا إن ثلاث طائرات مسيرة أُسقطت دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

في حين قال ميخائيل رازفوجاييف حاكم منطقة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، موطن الأسطول الروسي في البحر الأسود، إن وحدات مضادات الطائرات دمرت ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة بالقرب من الميناء. وقد أدى سقوط الحطام إلى نشوب حريق على أرض مكشوفة، ولكن تسنى إخماده.

وأمس الاثنين قال سيرغي أكسيونوف رئيس شبه جزيرة القرم المعين من السلطات الروسية، إن هجوما نفذته أوكرانيا بالطائرات المسيرة على منطقة منتجعات بشبه الجزيرة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وتتبادل كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات عبر الطائرات المسيرة بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب المستمرة بينهما قبل 3 سنوات.

اجتماع طارئ

في سياق متصل، تعهّد مندوب واشنطن الجديد لدى الأمم المتحدة مايك والتز أمس الاثنين "الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو" في خطاب ألقاه أثناء اجتماع طارئ بمجلس الأمن لبحث خرق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

وأطلق الناتو طائراته بعدما خرقت ثلاث مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" المجال الجوي الإستوني الجمعة لنحو 12 دقيقة، ما أثار شكاوى من استفزاز خطير جديد قوبلت بنفي روسي.

ودعت إستونيا إلى انعقاد مجلس الأمن الدولي "ردا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني" وإلى محادثات مع حلفاء الأطلسي.

وأفاد والتز "كما قلنا قبل تسعة أيام، تقف الولايات المتحدة إلى جانب حلفائنا في الناتو في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي. أرغب في انتهاز هذه الفرصة الأولى لأكرر وأؤكد أن الولايات المتحدة ستدافع مع حلفائها عن كل شبر من أراضي الناتو".

وجاء التوغل بعدما أعلنت بولندا المنضوية أيضا في الناتو في وقت سابق هذا الشهر أن مسيّرات روسية انتهكت بشكل متكرر أجواءها أثناء هجوم على أوكرانيا، في ما وصفته وارسو بـ"العمل العدواني".

وحذّرت القوى الغربية روسيا من أنها تلعب بالنار عبر خرقها المتكرر للمجال الجوي لبلدان الناتو الذي يرتبط أعضاؤه باتفاق للدفاع المتبادل.