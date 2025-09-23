جدل بعد انقطاع صوت أردوغان أمام الأمم المتحدة والرئاسة توضح

أثار انقطاع صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الجزء الأخير من كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

خلال الخطاب، وجه أردوغان انتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو، قائلا "لا أحد يقبل ما يحدث في غزة، بل لا يمكنه الصمت أمام هذه الإبادة الجماعية، تهدف حكومة نتنياهو إلى استحالة قيام دولة فلسطينية، وإجبار الشعب الفلسطيني على النزوح، وفي خضم هذه التطورات السلبية، يعد قرار مجموعة من الدول في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين قرارا تاريخيا بالغ الأهمية".

لكن فجأة، انقطع الصوت الخارج من مكبرات الصوت على المنصة، بينما ظهر صوت المترجمة الفورية وهي تقول "لم أعد أسمع الرئيس"، في حين واصل أردوغان إلقاء كلمته.

تفاعل واسع وتشكيك

انتشر مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار تساؤلات بين النشطاء، خصوصا أن الانقطاع وقع بعد حديث الرئيس التركي عن "الإبادة الجماعية" في غزة والضفة الغربية.

ورأى مغردون ومدونون أن ما جرى كان "تصرفا متعمدا" و"فعلا مدبرا"، معتبرين أن التوقيت لا يمكن أن يكون محض صدفة، بل يعكس حساسية سياسية تجاه الخطاب التركي في الملف الفلسطيني.

وأشار بعضهم إلى أن خفض الصوت عند قول أردوغان "يجب على إسرائيل سحب يدها من غزة"، كان مقصودا بهدف تقييد رسالته، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث محاولة لإسكات الرئيس التركي، لكن مثل هذه الحوادث -بحسبهم- لن تمنع إيصال الحقائق، خاصة في ظل حساسية القضية الفلسطينية.

بدورها، وصفت وسائل إعلام تركية ما جرى بأنه "محاولة تخريبية"، ملمحة إلى احتمال وجود جهة ما أرادت منع وصول رسائل أردوغان إلى الرأي العام الدولي.

التوضيح التركي

وبعد الجدل الذي أثير أكدت مديرية الاتصالات في تركيا أن ما حدث لم يكن مقصودا، موضحة أن الميكروفون أغلق تلقائيا بسبب انتهاء الوقت المخصص للخطاب.

وقالت المديرية في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية "يتم تخصيص 5 دقائق لخطابات رؤساء الدول والحكومات، و3 دقائق للمتحدثين الآخرين، ليس صحيحا أن الرئيس لم يسمح له بالتحدث أو أن كلماته قوطعت".

وأضافت "الخطاب قوطع أحيانا بالتصفيق، وتم إيقاف تشغيل الميكروفون تلقائيا في نهاية الدقيقة الخامسة وفقا للإجراءات الفنية، والأمر نفسه حدث مع رئيس إندونيسيا".