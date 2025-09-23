تفكيك شبكة ضخمة تهدد الاتصالات في نيويورك

أعلنت وكالة الخدمة السرية الأميركية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة ضخمة تضم أكثر من 100 ألف شريحة هاتف محمول وما يزيد على 300 خادم شرائح (SIM servers) كانت قادرة على تعطيل خدمات الاتصالات في نيويورك، وذلك قبيل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الوكالة، في بيان، إن هذه المعدات "كان يمكن استغلالها في شن هجمات واسعة على شبكات الاتصالات، تشمل تعطيل أبراج الهواتف المحمولة وشن هجمات قطع الخدمة، إضافة إلى تسهيل اتصالات مجهولة ومشفّرة بين جهات مشبوهة".

وأشار البيان إلى أن الأجهزة صودرت من مواقع تبعد نحو 56 كيلومترا عن مقر الأمم المتحدة، موضحا أن التحليلات الأولية تربط الشبكة باتصالات بين جهات تهديد مرتبطة بدولة ما وأشخاص معروفين لدى أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية.

وأضاف "نظرا لقدرة هذه الوسائل على تحديد التوقيت والموقع واحتمال قيامها بإحداث عطل كبير في اتصالات نيويورك، سارعت الوكالة إلى تعطيل هذه الشبكة".

وأظهرت صور نشرتها الوكالة عشرات الشرائح الهاتفية متصلة بمعدات اتصالات.

وتتزامن هذه التطورات مع انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكلمة الافتتاحية، وسط إجراءات أمنية مشددة حول المدينة.