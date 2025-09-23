ترامب يصنّف أنتيفا "منظمة إرهابية محلية"

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا صنّف بموجبه حركة "أنتيفا"، وهي مجموعات يسارية ترفع لواء مناهضة الفاشية، "منظمة إرهابية محلية"، في قرار يأتي بعد اغتيال حليفه الوثيق المؤثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان لها أمس الاثنين إن ترامب كتب في أمره التنفيذي أنه "بسبب نمط من العنف السياسي المُصمّم لقمع النشاط السياسي المشروع وعرقلة سيادة القانون، فإنّني أُصنّف بموجبه أنتيفا منظمة إرهابية محلية".

وفي أمره التنفيذي وصف الرئيس الأميركي حركة "أنتيفا" أيضا بأنها "فوضوية"، وسبق أن أعلن بشأنها قبل 5 أيام في منشور له على منصته تروث سوشيال "يسرّني أن أبلغ العديد من الأميركيين الوطنيين أنني بصدد تصنيف أنتيفا الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى".

وجاء في بيان الرئاسة الأميركية الصادر أمس الاثنين "مشكلة العنف تأتي من اليسار. لهذا السبب صنّف دونالد ترامب مؤخرا حركة أنتيفا وهي شبكة من الإرهابيين اليساريين المتطرفين الذين يهدفون إلى الإطاحة بالحكومة من خلال العنف، منظمة إرهابية محلية".

عداء مبكر

ومنذ ولايته الأولى يحمّل ترامب حركة أنتيفا مسؤولية العديد من الأعمال التي لا تروق له، بدءا من أعمال العنف التي استهدفت وحدات من الشرطة، وصولا إلى أعمال الشغب التي ارتكبها جمع من أنصاره في مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

ورغم أن وكالات إنفاذ القانون الفدرالية تضع مكافحة الإرهاب الداخلي ضمن نطاق اختصاصاتها، فإن الولايات المتحدة لا تملك قائمة بالتنظيمات المصنفة "منظمات إرهابية داخلية".

ومع إقراره بأن الحركة تشكل سببا للقلق على النظام العام، اعتبر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريس راي في 2020 أن أنتيفا ليست "مجموعة أو منظمة بل إيديولوجيا".

وأعضاء أنتيفا الذين غالبا ما يرتدون اللون الأسود ينددون بالعنصرية وبقيم اليمين المتطرف التي يعتبرونها أقرب إلى الفاشية، ويرون اللجوء إلى العنف أحيانا أمرا مبررا.

وبرزت الحركة في الولايات المتحدة بعد انتخاب ترامب للمرة الأولى في 2016، وخصوصا بعد تظاهرة اليمين المتطرف في شارلوتسفيل (فرجينيا) في أغسطس/آب عام 2017. وكانت سيارة صدمت يومها مجموعة من الناشطين المناهضين للفاشية الذين كانوا يتظاهرون ضد مجموعات من اليمين المتطرف.