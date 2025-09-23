ترامب يتفاخر بقوة أميركا ويهاجم الأمم المتحدة

تفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة بلاده عسكريا واقتصاديا، وشن هجوما قويا على الأمم المتحدة، محذرا من خطر أسلحة الدمار الشامل على البشرية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال ترامب "نتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود".

وأضاف أن "النمو يزداد والصناعة تزدهر وسوق الأسهم في أحسن حالاته".

وذكر الرئيس الأميركي أنه حقق استثمارات قيمتها 17 ترليون دولار، على حد قوله.

في الشأن الخارجي جدد الرئيس الأميركي قوله إنه أنهى 7 حروب، بعضها دام نحو 30 عاما، مشددا على أن ما يهمه هو إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز.

وأضاف "لا رئيس عالميا أنجز ما تمكنت من إنجازه في وقف الحروب".

وقد توعد ترامب المهاجرين غير الشرعيين، فـ"كل من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير مشروع سيتم إبعاده، وربما سيحدث له ما هو أسوأ".

في شأن متصل هاجم الرئيس الأميركي منظمة الأمم المتحدة، لإنها "لم تقف إلى جانبنا في مسعانا لوقف الحروب".

وأضاف "لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة"، واعتبر أنها تمتلك إمكانات هائلة، لكنها ليست قريبة من تحقيق هذه الإمكانات.

ووفق الرئيس الأميركي فإن "عملية بناء مقر الأمم المتحدة شابها فساد".

وقال إن أكبر "خطر يهدد وجودنا هو الأسلحة المدمرة التي نمتلك عددا منها".

وجدد اتهامه لإيران بأنها "أول راعٍ للإرهاب بالعالم، ولا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية".