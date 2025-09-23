بري يرد على واشنطن: جيش لبنان ليس حرسا لحدود إسرائيل

انتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، تصريحات الموفد الأميركي توم براك بشأن تعامل بيروت مع ملف نزع سلاح "حزب الله"، وقال إن جيش بلاده "ليس حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس فتنة".

وأمس الاثنين، ادعى براك في مقابلة تلفزيونية أن "كل ما يفعله لبنان هو الكلام، ولم يفعل شيئا، وعلى الحكومة اللبنانية تحمل مسؤولياتها، وأن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاح حزب الله الذي يعيد بناء قوته". وتعقيبا على ذلك قال بري في بيان، إن تصريحات براك "لا تعكس الواقع".

وأكد أن "الجيش اللبناني، قيادة وضباطا وجنودا هم أبناؤنا، وهم الرهان الذي نعلّق عليه كل آمالنا في حماية الوطن والدفاع عن السيادة".

وأضاف أن "الجيش لن يكون يوما حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة، بل سلاح لحماية السلم الأهلي"، مشددا على أن مهامه "مقدسة".

وبشأن خروقات تل أبيب المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، قال بري إن العدوان الإسرائيلي "لا يستهدف فئة أو منطقة أو طائفة، بل كل لبنان"، داعيا إلى "صحوة وطنية شاملة للتصدي لأي عدوان محتمل".

وشدد على أن بلاده متمسكة باتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن "لبنان التزمت به منذ اللحظة الأولى، في حين أن إسرائيل تستمر في الخروقات وتتنصل من التزاماتها".

ودعا رئيس البرلمان المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب للانسحاب من الأراضي التي احتلتها، والسماح للجيش اللبناني بالانتشار الكامل جنوب نهر الليطاني.

وطالب بري الحكومة اللبنانية بالإيفاء بالتزاماتها، لا سيما في ملف التعويضات للمتضررين من العدوان، معتبرا أن "التأخير في هذا الملف الإنساني السيادي له أثمان سياسية".

حصر السلاح

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي قررت الحكومة اللبنانية حصر السلاح -بما فيه سلاح حزب الله- بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال شهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025، إلا أن القرار لاقى اعتراضا من "حزب الله" و"حركة أمل".

كما أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وإيقاف عدوانها على البلاد والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، مما أسفر عما لا يقل عن 276 قتيلا و613 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.