بريندا بيا تغيّر موقفها وتدعو لدعم والدها الرئيس في انتخابات الكاميرون

في تطور لافت على منصات التواصل الاجتماعي بالكاميرون، ظهرت بريندا بيا، ابنة الرئيس بول بيا، في تسجيل مصوّر جديد تدعو فيه إلى التصويت لصالح والدها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد أيام فقط من تصريحات سابقة طالبت فيها الناخبين بعدم منحه أصواتهم.

من انتقاد حاد لإشادة علنية

قبل أسبوع، أثارت بريندا جدلا واسعا حين نشرت على تطبيق "تيك توك" مقطعا انتقدت فيه بشدة أداء والدها، معتبرة أنه تسبب في "معاناة كثيرين، بمن فيهم أفراد أسرته"، ودعت إلى انتخاب رئيس جديد.

لكن في الفيديو الأخير، الذي بثته الأحد 21 سبتمبر/أيلول، غيّرت نبرة حديثها تماما، ووصفت الرئيس البالغ من العمر 92 عاما بأنه "كنز" و"مرشح ممتاز"، مؤكدة إعجابها بعقله ورغبتها في التحلي بـ"قلب والدتها".

اعتذار وتراجع

أقرت بريندا بأنها لا تملك خبرة سياسية، وقالت إنها لم تدرك حجم الأثر الذي تركته كلماتها السابقة على الآخرين.

وأضافت أنها أخطأت بمحاولة التدخل في الشأن الانتخابي، ووصفت نفسها بأنها "شخص مندفع يتخذ قرارات على نحو متسرع"، داعية الجمهور إلى "تكوين رأيه الخاص" بعيدا عن نصائحها.

سياق انتخابي حساس

يأتي هذا التراجع في خضم حملة انتخابية يتنافس فيها الرئيس بيا، الذي أمضى 42 عاما في الحكم، على الفوز بولاية ثامنة.

وقد منح الموقف الجديد لابنته زخما إعلاميا إضافيا، إذ اعتبره مراقبون تحولا مثيرا في الخطاب العائلي داخل أجواء سياسية مشحونة.