الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

غادر الناشط المصري علاء عبد الفتاح السجن مساء -أمس الاثنين- بعد قضائه نحو 10 أعوام في السجون المصرية، وذلك بموجب عفو أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر أقارب عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي فجر الثلاثاء صورا للرجل البالغ 43 عاما والبسمة تعلو وجهه وقد أحاط به أفراد أسرته.

وكان المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين أن كل إجراءات إطلاق سراح عبد الفتاح "منتهية بالفعل والسجن بانتظار أن يصله قرار الرئاسة للإفراج عنه مباشرة من سجن وادي النطرون" الواقع خارج القاهرة.

وأمس الاثنين، نقلت وسائل إعلام رسمية قرار الرئاسة المصرية الذي ينص على "العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وشمل قرار العفو 6 أشخاص بينهم عبد الفتاح الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.

بدورها، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن سعادتها بنبأ العفو عن عبد الفتاح، قائلة إنها ممتنة للرئيس السيسي لاتخاذه هذا القرار.

كما رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بقرار العفو عن الناشط السياسي.

وأنهت والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، في يوليو/تموز إضرابا عن الطعام استمر عشرة أشهر للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

ويُعد علاء عبد الفتاح من أبرز رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أمضى معظم العقد الماضي بين السجون، حيث أُوقف آخر مرة في عام 2019، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق بمشاركة منشور على فيسبوك يتحدث عن عنف الشرطة.

وكان عبد الفتاح قد اعتقل عام 2014 لمشاركته في "تظاهرة غير مصرح بها وبتهمة الاعتداء على ضابط شرطة"، ثم أفرج عنه لفترة وجيزة عام 2019 قبل أن يعتقل مجددا.