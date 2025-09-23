أخبار|مصر

الناشط المصري علاء عبد الفتاح يخرج من السجن بموجب عفو رئاسي

الناشط علاء عبد الفتاح مع والدته ليلى سويف بعد الإفراج عنه (غيتي)
Published On 23/9/2025
آخر تحديث: 09:46 (توقيت مكة)

غادر الناشط المصري علاء عبد الفتاح السجن مساء -أمس الاثنين- بعد قضائه نحو 10 أعوام في السجون المصرية، وذلك بموجب عفو أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر أقارب عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي فجر الثلاثاء صورا للرجل البالغ 43 عاما والبسمة تعلو وجهه وقد أحاط به أفراد أسرته.

وكان المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين أن كل إجراءات إطلاق سراح عبد الفتاح "منتهية بالفعل والسجن بانتظار أن يصله قرار الرئاسة للإفراج عنه مباشرة من سجن وادي النطرون" الواقع خارج القاهرة.

وأمس الاثنين، نقلت وسائل إعلام رسمية قرار الرئاسة المصرية الذي ينص على "العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان".

CAIRO, EGYPT - SEPTEMBER 23: The British-Egyptian activist and blogger Alaa Abd El-Fattah is at home after his release on September 23, 2025 in Cairo, Egypt. Alaa Abd el-Fattah, (also spelled Alaa Abdel Fattah) a British-Egyptian writer and pro-democracy activist who has spent more than 10 years as a political prisoner in Egypt, was pardoned by Egypt's President Abdel Fattah el-Sisi on Monday. (Photo by Sayed Hassan/Getty Images)
عبد الفتاح يجتمع مع عائلته بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي (غيتي)

وشمل قرار العفو 6 أشخاص بينهم عبد الفتاح الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.

بدورها، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن سعادتها بنبأ العفو عن عبد الفتاح، قائلة إنها ممتنة للرئيس السيسي لاتخاذه هذا القرار.

كما رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بقرار العفو عن الناشط السياسي.

وأنهت والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، في يوليو/تموز إضرابا عن الطعام استمر عشرة أشهر للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

ويُعد علاء عبد الفتاح من أبرز رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أمضى معظم العقد الماضي بين السجون، حيث أُوقف آخر مرة في عام 2019، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق بمشاركة منشور على فيسبوك يتحدث عن عنف الشرطة.

وكان عبد الفتاح قد اعتقل عام 2014 لمشاركته في "تظاهرة غير مصرح بها وبتهمة الاعتداء على ضابط شرطة"، ثم أفرج عنه لفترة وجيزة عام 2019 قبل أن يعتقل مجددا.

المصدر: وكالات

