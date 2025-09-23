المنصات تحتفي بمقتل ضابط إسرائيلي بغزة وتشكك بأرقام الاحتلال

احتفى النشطاء على المنصات بالإعلان عن مقتل ضابط إسرائيلي في عملية نفذتها المقاومة شمال غزة، أمس الاثنين، وشككوا بالرواية الإسرائيلية التي أعلنت سقوط ضابط واحد فقط، مرجحين سقوط جنود آخرين خلال العملية.

أما عن تفاصيل مقتل الضابط الإسرائيلي، فبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن مقاتلا من حركة المقاومة الإسلامية حماس أطلق قذيفة أمس الاثنين على إحدى دبابات الكتيبة مما أدى إلى إصابة الضابط ومقتله لاحقا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل الضابط في معارك شمالي قطاع غزة، وزعم أنه القتيل الأول منذ انطلاق العملية البرية على مدينة غزة، وقال إنه يحمل رتبة رائد، واسمه شاحار نتانيل بوزاغلو وكان قائدا لسرية في الكتيبة 77.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الضابط قتل في خضم توسع كبير لعمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، حيث انضمت قوات الفرقة 36 إلى الهجوم البري على المدينة.

ومنذ بدء عملية (عربات جدعون2)، أعلن الجيش الإسرائيلية في وقت سابق إصابة ضابطين، أحدهما من لواء غفعاتي والذي أصيب بجروح خطيرة خلال اشتباك في مدينة غزة، بينما أصيب الضابط الآخر بجروح متوسطة في إطلاق نار من قبل مسلحين في شمال القطاع.

وكانت كتائب القسام أعلنت استهدافها دبابة "ميركافا" إسرائيلية ظهر أمس بقذيفتي "الياسين 105" في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

حفاوة وتفاؤل

ورصدت حلقة (2025/09/23) من برنامج "شبكات" تفاعل المنصات مع خبر مقتل الضابط الإسرائيلي في العملية البرية بمدينة غزة الذي أثار موجة من ردود الأفعال، فتراوحت بين الترحيب والتشكيك في الرواية الإسرائيلية الرسمية، حيث رجحوا سقوط أكثر من عسكري في العملية.

حيث استنكر الناشط صامد رواية تل أبيب بسقوط ضابط واحد في حين استهدفت القذيفة الدبابة كاملة، وكتب:

"طيب وباقي طاقم الدبابة؟ الاحتلال يعترف بالقليل من جنوده الهالكين"

أما الناشط عبد الله فأعرب عن تفاؤله بأبعاد عملية المقاومة التي قد تجر مثيلاتها في المستقبل، وعلق:

"دخولهم غزة هو فخ، أول قائد سرية، والسرية هلا عزيمتها جبارة إذا الاستفتاح بقائدها"

في حين اعتبر المتوكل أن ما يحدث هو جزء من معركة أوسع، قائلاً:

"في معارك الشرف والكرامة والتحرر لا تكون الحسابات دائمًا هي الأولوية بقدر وضوح الرؤية والطريق، لو كان هناك ظهر يدعم أبناء غزة ومجاهديها لتغير الكثير"

أما الناشط أبو فراس فكتب:

"قتلى وجرحى وأطراف مبتورة وجنود في أعمار صغيرة تموت لأجل غرور نتنياهو، وكل هذا لن يحقق نصر."

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس الاثنين، اعتراض صاروخ أطلقته المقاومة من مدينة غزة باتجاه منطقة ناحال عوز، وهو الإطلاق الثاني من نوعه خلال أيام مع استمرار العملية البرية في المدينة.