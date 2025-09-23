حملات دهم وتفتيش في قلقيلية ونابلس والخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل التصعيد المستمر بالتزامن مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ نحو عامين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت فجرا مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وداهمت عددا من المنازل فيها.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية اقتحمت حي البيادر في مدينة جنين التي تقع بدورها شمالي الضفة المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، كما اقتحمت بلدة إذنا غرب المدينة، ودهمت أحد المنازل وحولته لثكنة عسكرية، كما صادرت مركبة من البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بيت أمر شمال الخليل، ودهمت عددا من المنازل. وشهدت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل عمليات دهم وتفتيش، في وقت اندلعت فيه مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال المدينة.

كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات متزامنة شملت بلدة قصرة جنوب نابلس، وتوغلت في مخيمي بلاطة وعسكر شرق المدينة، وانتشرت وحدات مشاة داخل الأزقة الضيقة ودهمت عدة منازل واعتقلت عددا آخر من الفلسطينيين.

وشملت حملة الاقتحامات الإسرائيلية، التي باتت يومية، قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.

اقتحام الأقصى

واقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة صباح أمس الاثنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وتمت الاقتحامات عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، تخللها أداء طقوس تلمودية ورقص وغناء ونفخ في البوق، تزامنا مع حلول رأس السنة العبرية.

وتستعد جماعات الهيكل المتطرفة لمزيد من الاقتحامات الجماعية خلال الأيام المقبلة بحجة الأعياد اليهودية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

من جانبها دعت جهات فلسطينية إلى الرباط والحضور المكثف في المسجد الأقصى للتصدي لمحاولات الاحتلال والمستوطنين فرض طقوس يهودية عليه.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في حين صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.