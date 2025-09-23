السلطات التركية تحتجز 13 شخصا ضمن تحقيقات فساد

ألقت السلطات التركية -اليوم الثلاثاء- القبض على 13 شخصا، وذلك ضمن تحقيق فساد بشأن حفلات نظمتها بلدية مدينة أنقرة، فيما يعد أحدث إجراء قانوني يستهدف البلديات التي يديرها الحزب المعارض الرئيسي في تركيا، وكلها تتعلق بقضايا فساد.

وجاء في بيان لمكتب الادعاء في أنقرة أنه تم احتجاز المشتبه بهم ومن بينهم موظفون سابقون بالبلدية وملاك لشركات خاصة لتنظيم الفعاليات، لاتهامهم بإساءة استخدام المنصب العام والتلاعب بالعطاءات.

ويتركز التحقيق على 32 من الحفلات الموسيقية التي أجريت ما بين عامي 2021 و2024، مما أسفر عن وقوع خسائر مالية بقيمة 154.4 مليون ليرة تركية (3.7 ملايين دولار)، وفقا لتقارير وزارة الداخلية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية ومحكمة الحسابات.

ويشار إلى أن البلديات التي يقودها حزب الشعب الجمهوري المعارض تواجه سلسلة من تحقيقات الفساد هذا العام، بما في ذلك التحقيق الأبرز بشأن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.