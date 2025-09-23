الدانمارك: تحليق مسيّرات قرب مطار كوبنهاغن يعد الهجوم الأخطر

شددت الدانمارك -اليوم الثلاثاء- على أن المسيرات التي عطلت العمليات في مطار كوبنهاغن مثلت "أخطر هجوم على البنية التحتية" للبلاد، بعدما حلقت مسيّرات مجهولة المصدر فوق المطار، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية لمدة 4 ساعات أمس الاثنين. وقد نفى الكرملين أي صلة لروسيا بالحادث.

واستؤنفت الرحلات الجوية -اليوم الثلاثاء- من مطاري كوبنهاغن وأوسلو بعد ليلة من الفوضى الناجمة عن تحليق طائرات مسيّرة في محيطهما، في حين قالت الشرطة الدانماركية إنها تتعامل مع جهة لديها "إمكانات".

وقالت رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن الثلاثاء إن المسيرات التي تسببت في إغلاق مطار كوبنهاغن مثّلت "الهجوم الأخطر" على البنى التحتية الحيوية في البلاد حتى اللحظة.

وأضافت -في بيان- أن الهجوم يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيرا "لهجمات أخرى بالمسيرات وعمليات خرق المجال الجوي وهجمات القرصنة التي تستهدف المطارات الأوروبية".

لا اتهامات

بدوره، قال قائد شرطة كوبنهاغن ينس يسبرسن -في مؤتمر صحفي- إن "عدد المسيرات وحجمها ومساراتها والوقت الذي أمضته فوق المطار، كل ذلك يشير إلى أن من قام بذلك جهة فاعلة لديها قدرات. من هي؟ لا أعلم".

وأوضح يسبرسن أن تلك المسيرات جاءت من اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أنها ربما أقلعت من قارب.

ولفت إلى أن المسيرات رحلت من تلقاء نفسها في نهاية الأمر، قائلا "علينا أن نفكر جيدا قبل محاولة تحييد مسيّرات بهذا الحجم"، مشيرا إلى خطر سقوطها على الأرض إذ "على جوانب عدة من المطار، طائرات تحمل أشخاصا ووقودا، وهناك منازل أيضا".

وأفادت إدارة المطار بأن الحادثة أثرت على 20 ألف مسافر. وتم تحويل 31 رحلة جوية، وإلغاء 100 رحلة أخرى.

وفي وقت سابق، قالت شرطة كوبنهاغن إنها تعمل مع نظيرتها في أوسلو، بعدما أدى رصد طائرات مسيّرة في العاصمة النرويجية إلى إغلاق المطار لساعات أيضا.

يأتي ذلك بعد اتهام حكومات بولندا وإستونيا ورومانيا روسيا بانتهاك مجالاتها الجوية هذا الشهر، وهو ما نفته موسكو أو تجاهلته.