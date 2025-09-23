الدعم السريع يقصف بالمدفعية الثقيلة أحياء بمدينة الفاشر

قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن قوات الدعم السريع شنت، اليوم الثلاثاء، هجوما واسعا بالمدفعية الثقيلة على أحياء مختلفة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط اشتباكات متقطعة مع الجيش.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة بأن الأوضاع الصحية والإنسانية تدهورت بشكل كبير نتيجة القصف المستمر، الذي طال مستشفيات وأسواقا، فضلا عن توقف محطات المياه والكهرباء.

وأكدت المصادر أن المدنيين يواجهون صعوبات حادة في الحصول على الغذاء والدواء، حيث اضطر بعضهم إلى تناول أعلاف الحيوانات في ظل انعدام الأمصال والعلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة.

ويوم أمس الاثنين، صدّ الجيش السوداني في ساعات الفجر هجوما واسعا لقوات الدعم السريع استهدف دفاعاته في مدينة الفاشر. ووفق المصادر، قصفت قوات الدعم السريع في ساعات الصباح الباكر أحياء بمدينة الفاشر، بينها حي الدرجة الأولى غربي المدينة، مستخدمة المدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة الإستراتيجية.

كما اندلعت اشتباكات متقطعة بين الجانبين في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية للمدينة.

نقص حاد في مياه الشرب

كما نقلت مصادر محلية أن الفاشر تعاني من نقص حاد في مياه الشرب، مع توقف معظم الآبار عن العمل بسبب غياب الصيانة وتعطل أجهزة الطاقة الشمسية جراء التدمير أو السرقة، مما ينذر بحدوث عطش كامل داخل المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الوضع الغذائي بالغ الخطورة، إذ يعتمد السكان على وجبات محدودة قد تصل تكلفة الواحدة منها إلى نحو 35 دولارا، وهو مبلغ لا يقدر عليه غالبية الأهالي.

وتخضع الفاشر لحصار تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من 500 يوم، شهدت خلاله معارك متواصلة أوقعت آلاف القتلى والجرحى، وأدت إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص نحو مدن وبلدات مجاورة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار الحرب الدامية التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش والدعم السريع، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ما يزيد على 15 مليونا، بحسب بيانات الأمم المتحدة.