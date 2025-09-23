مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وحائط البراق

اقتحم مئات المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- ساحة حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك، بينما يواصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، مع بدء ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية".

وأفادت مصادر للجزيرة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية وحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت المصلين من دخول المسجد خلال فترة اقتحامات المستوطنين.

وأدى المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية في ساحة حائط البراق وفي المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحات المسجد.

وأمس الاثنين، أظهرت مقاطع فيديو أداء مستوطن صلاة "كاديش" اليهودية برفقة عشرات المستوطنين، وهي إحدى صلوات اليهود التي تؤدى في مواسم دينية مختلفة.

وكانت منظمة "بيدينو" الاستيطانية المتطرفة دعت أنصارها إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بين 22 و24 سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف تحقيق رقم قياسي جديد من حيث عدد المقتحمين، وفرض المزيد من الطقوس التلمودية داخل باحات المسجد.

يذكر أن نحو 50 ألف مستوطن اقتحموا ساحة حائط البراق ليلة الأحد بمشاركة السفير الأرجنتيني لدى إسرائيل.