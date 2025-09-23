إيران: المشاورات بشأن العقوبات ستستمر مع الأطراف المعنية

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن بلاده ستواصل المشاورات بشأن العقوبات مع جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عراقجي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك.

وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى نهاية يوم السبت للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم من الاتحاد الأوروبي، لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.

ويتبادل الإيرانيون والأوروبيون التهم بالتسبب في فشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد لتحديد أطر للبرنامج النووي الإيراني.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.

ووضع الأوروبيون 3 شروط لتمديد فترة تخفيف العقوبات وهي: استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة، ووصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، والحصول على معلومات دقيقة عن مواقع المواد المُخصّبة.

لكن يعتقد الأوروبيون أنه لم يتم استيفاء أيٍّ من هذه الشروط.

من جانبها، تتهم طهران الأوروبيين بممارسة ضغوط سياسية تؤثر سلبا على المناقشات، وتقول إنها طرحت على الطاولة مقترحا "متوازنا" لم يتم الكشف عن تفاصيله.