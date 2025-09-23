إعلام إسرائيلي: نحن في ورطة كبيرة ومقاطعة العالم لنا تتسع

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد المقاطعة الاقتصادية والزراعية والثقافية والرياضية لإسرائيل في أعقاب الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الوضع يضع تل أبيب أمام "ورطة كبيرة" تتجلى في عزلة دولية متنامية ورفض متزايد للتعامل مع منتجاتها وشركاتها ومؤسساتها.

ووصفت القناة 12 الإسرائيلية المأزق الراهن بأنه غير مسبوق، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفسه لا يعرف كيف سيرد على موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وسط جدل داخلي بشأن احتمالات الضم الكلي أو الجزئي للضفة الغربية.

القيادي في حركة "السلام الآن" يريف أوبنهايمر حذر من أن استمرار السيطرة على شعب آخر سيقود إلى العنف والإرهاب والعزلة، معتبرا أن هذا النهج يمثل البديل الواقعي لفشل حل الدولتين، وهو ما يدفع إسرائيل نحو مزيد من الأزمات.

بدوره، أشار محلل الشؤون الاقتصادية في قناة 13 متان خدوروف إلى أن الهجرة المتزايدة باتت مؤشرا خطيرا، موضحا أن أكثر من 80 ألف شخص غادروا إسرائيل عام 2024، بينهم أطباء ومهندسون وخبراء تكنولوجيا، مما يهدد البنية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح خدوروف أن معدل النمو السكاني لم يتجاوز 1% خلال العام العبري المنصرم، محذرا من أن استمرار هجرة الكفاءات سيؤدي إلى تحولات سياسية واقتصادية عميقة قد يصعب تداركها خلال العام المقبل.

توسع المقاطعة

وفي السياق ذاته، أبرزت القناة كان 11 أزمة المزارعين، حيث كشف مالك مزارع الرمان بن كوهين أن الأسواق الأوروبية أغلقت أبوابها أمام المنتجات الزراعية الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن المقاطعة لم تقتصر على الرمان بل شملت أيضا المانغا والفلفل والأفوكادو والحمضيات.

وأشار المزارع بن كوهين إلى أن دولا مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا تراجعت بشكل واضح عن استيراد المنتجات، موضحا أن المقاطعة بدأت من المستهلكين الذين يرفضون شراء أي سلعة تحمل عبارة "صنع في إسرائيل" قبل أن تتحول إلى مقاطعة رسمية.

ونقلت القناة 12 عن مقدمة البرامج السياسية أوفيرا أسياج أن الرياضة الإسرائيلية باتت مستهدفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ ترفض فرق كرة القدم والسلة اللعب في إسرائيل أو حتى مواجهتها في دول محايدة، مما يعكس حجم الأزمة.

وأضافت أوفيرا أسياج أن الموقف يزداد سوءا بعد مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية، معتبرة أن ما يجري يوازي حالة "خطف جماعي" يعيشها المجتمع الإسرائيلي منذ بداية الحرب، بينما القيادة السياسية تبدو غافلة عن خطورة الموقف.

وخلصت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الحرب لم تعد مقتصرة على الجبهة العسكرية، بل خلّفت تداعيات ممتدة على الصادرات والزراعة والرياضة والثقافة، وسط قناعة متزايدة بأن إسرائيل دخلت مرحلة عزلة دولية يصعب تجاهلها أو تجاوزها.