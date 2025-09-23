تعطل الحياة في 10 مدن صينية استعدادا للإعصار راغاسا

قلصت مدن جنوب الصين عديدا من جوانب الحياة اليومية، اليوم الثلاثاء، استعدادا لوصول أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، الذي تسبب بالفعل في مقتل 3 أشخاص وتشريد آلاف آخرين في الفلبين.

وقال مرصد هونغ كونغ إن الإعصار الفائق "راغاسا"، الذي تصل سرعة الرياح المستمرة بالقرب من مركزه إلى نحو 230 كيلومترا في الساعة، من المتوقع أن يتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة تقارب 22 كيلومترا في الساعة عبر الجزء الشمالي من بحر جنوب الصين، مقتربا من سواحل مقاطعة غوانغدونغ، المركز الاقتصادي في جنوب الصين.

وبعد أن رفع بالفعل تحذيرا من رياح قوية، أعلن مرصد هونغ كونغ أنه سيصدر إشارة العاصفة رقم 8، وهي ثالث أعلى درجة في نظام التحذير الجوي بالمدينة، بعد ظهر الثلاثاء، وسيتابع تقييم الحاجة إلى رفع مستوى التحذير مساء الثلاثاء أو صباح الأربعاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية بين مدينة شنتشن ومقاطعة شيوين في غوانغدونغ غدا الأربعاء.

وشمل قرار تعطيل العمل ووقف المدارس والمواصلات بسبب اقتراب إعصار راغاسا منطقة شنتشن ونحو 10 مدن رئيسية أخرى في جنوب الصين يقطنها عشرات الملايين.

وقالت السلطات في منطقة شنتشن إنه "من المتوقّع أن يُسبّب الإعصار آثارا وخيمة من الرياح والأمطار والأمواج والفيضانات ابتداء من ليلة 23 سبتمبر/أيلول"، مشيرة في بيان إلى أنّه "باستثناء فرق الإنقاذ ومقدّمي الخدمات الأساسية، يُرجى عدم الخروج إلا للضرورة".

وأمرت السلطات في هذه المناطق الواقعة في مقاطعة قوانغتشو بتعليق الإنتاج الصناعي والتجارة.

ودخلت بعض هذه الإجراءات حيّز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء، بينما سيبدأ سريان بعضها الآخر تدريجيا مع اقتراب راغاسا من الساحل الصيني.