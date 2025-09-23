أسطول الصمود يقترب من اليونان و6 أيام للوصول إلى غزة

يقترب أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة اليوم الثلاثاء من المنطقة الفاصلة بين المياه الدولية والمياه الإقليمية اليونانية قرب جزيرة كريت، وفق مراسل الجزيرة.

وقال المراسل إنه من المرتقب أن تنضم إلى الأسطول قوارب وسفن يونانية قرب جزيرة كريت قبل إكماله الإبحار بشكل جماعي باتجاه المياه الإقليمية الفلسطينية حيث من المتوقع أن يصل إلى غزة بغضون 6 أيام.

وأضاف المراسل أن مسيرات استطلاع مجهولة المصدر ظهرت مجددا فوق السفن لليلة الثالثة على التوالي، بعدما كانت إدارة الأسطول اعتبرتها محاولة متواصلة لتجريم وإضعاف مهمة الأسطول الإنسانية.

واستنكرت إدارة الأسطول التهديدات الإسرائيلية للأسطول، مؤكدة أن مهمته المدنية والإنسانية السلمية تتوافق مع القانون الدولي، وأن حق إيصال المساعدات بحرا إلى قطاع غزة مكفول.

وسبق أن أعلن أسطول الصمود أن مسيّرتين إسرائيليتين استهدفتا سفينتين في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، في هجومين منفصلين، في حين التزمت تل أبيب الصمت.

ومنذ 23 يوما، يتواصل إبحار عشرات السفن والقوارب التي تحمل ناشطين من نحو 50 دولة مشاركين بأكبر مهمة بحرية لكسر الحصار عن غزة.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة المحاصر الذي يواجه مجاعة حصدت أرواح 440 فلسطينيا.