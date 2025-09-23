أردوغان: سأتفاوض مع ترامب بشأن شراء تركيا طائرات "إف-35"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستتفاوض على شراء طائرات "إف-35" المقاتلة خلال لقائه بنظيره الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية أمس الاثنين، سُئل أردوغان عما إذا كان يتوقع الحصول على الطائرات المقاتلة بعد زيارته واشنطن، حيث سيلتقي بترامب يوم الخميس المقبل.

وقال أردوغان "سنتفاوض الآن بشأن هذا الأمر مرة أخرى. نتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بما يتعين عليها فعله، سواء فيما يتعلق بطائرات إف-35 أو بمسألة طائرات إف-16 وإنتاجها وصيانتها، وما إلى ذلك".

وكان ترامب أعلن الجمعة الماضي أنه سيلتقي نظيره التركي الخميس المقبل في البيت الأبيض، مؤكدا أن البلدين يبحثان صفقات تجارية وعسكرية كبيرة.

وقال ترامب وقتها عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال" إن أردوغان سيزور البيت الأبيض بعد أن يشارك الرئيسان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أنه يعمل مع الرئيس التركي على صفقات تجارية وعسكرية من بينها صفقتان كبيرتان لبيع طائرات بوينغ وطائرات حربية من طراز إف-16 لتركيا.

كما قال ترامب إنه يعمل مع أردوغان على مواصلة المحادثات بشأن طائرات إف-35، وتوقع أن تُختتم بشكل إيجابي.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس التركي لواشنطن منذ عام 2019 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى.

يذكر أن تركيا تجري منذ سنوات محادثات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات إف-35 الشبحية.