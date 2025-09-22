86 بلدية فرنسية ترفع علم فلسطين رغم الحظر

ارتفع عدد البلديات التي رفعت العلم الفلسطيني فوق مبانيها في فرنسا، اليوم الاثنين، إلى 86 بلدية، رغم حظر وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطورة فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بدولة فلسطين وذلك في كلمة له بأعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في نيويورك اليوم الاثنين.

وقال ماكرون إنه لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف "نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل بالشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 52 بلدية في مختلف أنحاء البلاد رفعت العلم الفلسطيني فوق مبانيها، متحدية قرار الحظر الحكومي.

ومن بين المدن التي شهدت هذه الخطوة نانت وسانت دينيس وستانس وليون، في حين أشارت تقارير إلى أن بلديات أخرى تستعد لرفع العلم خلال ساعات مساء الاثنين.

ويأتي التحرك الفرنسي بعد يوم واحد من إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بفلسطين، ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 146 من أصل 193، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن المنتظر أن تنضم دول أخرى للاعتراف، بينها لوكسمبورغ، وسان مارينو، وبلجيكا، وأندورا، ومالطا.