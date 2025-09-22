5 ادعاءات حول زيارة الشرع لنيويورك والانتشار الإسرائيلي في سوريا

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في سوريا مؤخرا 5 ادعاءات ارتبطت بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلاد ووسيم الأسد أحد أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد.

واُستخدمت صور ومقاطع فيديو في هذه الادعاءات، وحظيت بتفاعل واسع من قبل حسابات سورية، حيث قُدمت على أنها توثيق بالصوت والصورة لتحركات الشرع خلال زيارته الأولى للولايات المتحدة والتقدم الإسرائيلي نحو دمشق.

ورصد فريق "الجزيرة تحقق" تلك الادعاءات لتفنيدها بهدف الوصول إلى حقيقتها ومصادرها الأصلية وسياقاتها الزمانية للإجابة عن سؤال رئيسي هل هي حقيقة أم أنها جزء من موجة التضليل الرقمي المستمر في سوريا؟

صورة مفبركة

في أعقاب زيارة الشرع إلى نيويورك أمس الأحد، انتشرت صورة على منصات التواصل للرئيس السوري مع وزير الخارجية أسعد الشيباني وخلفهما سنترال بارك في وسط مدينة نيويورك.

الفاتح الجولاني أحمد الشرع!

سيلفي نيويورك خلفي..

المطلوب أمريكياً أحمد الشرع في قلب أمريكا الآن..

لقد مات بشار كمداً من تلك الصورة..

لسان حال الثورنجية المفحوصين الآن.. pic.twitter.com/NMbhjiSOBC — مجريات الأحداث (@mogryat1446) September 21, 2025

الصورة حظيت على تفاعل واسع، لكن التحقق البصري من حقيقتها، أظهر أنها مفبركة ومولدة بالذكاء الاصطناعي.

واستخدم في عملية إنتاج الصورة المفبركة، صورة سيلفي كان وزير الخارجية السوري نشرها عبر حسابه على إنستغرام في أبريل/نيسان العام الجاري خلال زيارة رسمية إلى تركيا، حيث يظهر تطابق بين الصورتين في الملابس والدبوس الذهبي وتعبير الوجه.

موكب رئاسي

كما شارك ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه "للموكب الرسمي للرئيس السوري وهو يتجول في شوارع الولايات المتحدة الأميركية"، على حد زعمهم.

موكب الرئيس أحمد الشرع في أمريكا pic.twitter.com/fInMBqqUMc — أحمد العقدة (@alokdehahmad) September 21, 2025

إعلان

وأظهرت عملية البحث العكسي عن مصدر الفيديو، أنه قديم ومنشور في أبريل/نيسان الماضي لوصول موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى نادي الغولف في ستيرلينغ.

الاحتلال بالعاصمة

كما تداول ناشطون في 20 سبتمبر/أيلول الجاري مقطع فيديو زعموا أنه يوثق وُجود عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط العاصمة دمشق وهم يغنون داخل نقطة عسكرية.

القوات الإسرائيلية في وسط دمشق … pic.twitter.com/LBww9iTuVF — Mohammed Al-Jajeh 🇸🇪 (@mohammed_jajeh) September 20, 2025

وأجرى فريقنا بحثا عكسيا حول الفيديو المتداول، وتبين أن السياق المنشور مضلل، والنسخة الأصلية نشرت في 24 يوليو/تموز الماضي عبر حساب جندي احتياطي، وأوضح أنه يوثق بداية خدمته الاحتياطية في الأراضي المحتلة من سوريا، وليس في العاصمة دمشق.

دبابة إسرائيلية بدمشق

في السياق ذاته، شارك ناشطون صورة ادعوا أنها تظهر دبابة عسكرية في منطقة تطل على العاصمة دمشق بشكل مباشر، وسط تعليقات تهاجم الحكومة السورية، أبرزها: "الدبابات الإسرائيلية أصبحت تطل على دمشق، بينما الجولاني يفتخر أنه أخرج حزب الله من سوريا".

الدبابات الإسرائيلية أصبحت تطل على دمشق، بينما الجولاني يفتخر انه اخرج حزب الله من سورية… #الأمة_الهبلة #الأمة_المطوبزة #الجولاني_صهيوني pic.twitter.com/LKhWtz3G4U — Majd (@Majd_elarabi) September 21, 2025

وبعد التحقق من الصورة، تبين أنها التقطت في 24 يناير/كانون الثاني 2022 من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وتظهر دبابة للجيش الإسرائيلي من حرب أكتوبر عام 1973 تتمركز في منطقة مطلة على محافظة القنيطرة السورية، بحسب مصدر الصورة الأصلي بموقع وكالة "غيتي" للصور.

وسيم الأسد حر

من دمشق، روجت حسابات سورية عبر منصات التواصل، لمقطع فيديو ادعوا أنه يظهر وسيم الأسد أحد أقارب رئيس النظام المخلوع بشار الأسد أثناء تجوله في ساحة الأمويين بالعاصمة بعد إطلاق سراحه من قبل الحكومة الجديدة.

#متـــــــــــــــــداول #وسيم_الأسد يتجول في شوارع العاصمة #دمشق بعد أن أطلقت سراحه حكومة تنظيم هيئة تحرير الشام

هو ومعه عدد من الشبيـ.ـحة يلتمون عليه ويرحبون به ويقولون هلا أبو حافييييظ pic.twitter.com/OvZs805l47 — شبكة شمال الإخبارية (@Ain_Issa_News) September 18, 2025

وأثار الفيديو تعليقات منددة بالحكومة، منها: "وسيم الأسد يتجول في شوارع العاصمة دمشق بعد أن أطلقت سراحه حكومة تنظيم هيئة تحرير الشام، هو ومعه عدد من الشبيحة يلتمون عليه ويرحبون به ويقولون هلا أبو حافظ".

#متـــــــــــــــــداول #وسيم_الأسد يتجول في شوارع العاصمة #دمشق بعد أن أطلقت سراحه حكومة تنظيم هيئة تحرير الشام

هو ومعه عدد من الشبيـ.ـحة يلتمون عليه ويرحبون به ويقولون هلا أبو حافييييظ pic.twitter.com/OvZs805l47 — شبكة شمال الإخبارية (@Ain_Issa_News) September 18, 2025

وبعد التحقق من الفيديو المتداول، تبين أنه مضلل وقديم، حيث أظهر البحث العكسي أن النسخة الأصلية نشرت في عام 2023 خلال تفاخر وسيم مع أصحابه بسياراتهم وسط دمشق قبل سقوط نظام الأسد.

إعلان

ولم تظهر أي نتائج أو أدلة عن إطلاق سراح وسيم الأسد من قبل الحكومة الحالية بعد إلقاء القبض عليه في يونيو/حزيران العام الجاري.