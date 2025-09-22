من يعترف بدولة فلسطين؟ وماذا يعني ذلك؟

اعترفت بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال الأحد بدولة فلسطين رسميا بعد حوالي سنتين من الحرب في قطاع غزة، ومن المقرر أن تحذو فرنسا وبلجيكا ودول أخرى حذوها في قمة الأمم المتحدة التي تفتتح اليوم الاثنين.

فيما يأتي لمحة عامة عن الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين التي أعلنتها القيادة الفلسطينية من المنفى في الجزائر عام 1988.

أي دول تعترف أو ستعترف بدولة فلسطين؟

بحسب إحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية ،اعترفت 145 دولة على الأقل من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، في حين لم تحصل الوكالة حتى الآن على تأكيد من 3 دول أفريقية. ويشمل التعداد بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.

ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى، من بينها فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، حذوها خلال القمة التي ستعقد بشأن مستقبل حل الدولتين والتي ترأسها فرنسا والسعودية الاثنين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأصبحت الجزائر أول دولة تعترف رسميا بدولة فلسطين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، بعد دقائق من إعلان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات من جانب واحد قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وفي الأسابيع والأشهر اللاحقة، حذت عشرات البلدان الأخرى حذوها، ثم في أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011 جاءت موجة أخرى من الاعترافات.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى دفع 13 بلدا آخر إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

أي دول لا تعترف بدولة فلسطين؟

لا تعترف 45 دولة على الأقل بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء لهما.

وترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة قيام دولة فلسطينية رفضا قاطعا.

وفي آسيا، لا تعترف اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة بفلسطين، وكذلك الكاميرون في أفريقيا وبنما في أميركا اللاتينية، ومعظم بلدان أوقيانوسيا.

أما أوروبا فهي القارة الأكثر انقساما بشأن هذه القضية، وهي منقسمة بنسبة تقارب 50-50 بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وحتى منتصف العقد الثاني من القرن الـ21، كانت الدول الوحيدة التي تعترف بدولة فلسطين إلى جانب تركيا، دول الكتلة السوفياتية السابقة.

لكن الآن، لا تعترف بعض دول الكتلة الشرقية السابقة، مثل المجر وتشيكيا بدولة فلسطينية على المستوى الثنائي.

وحتى الآن كانت دول غرب أوروبا وشمالها متحدة في عدم الاعتراف، باستثناء السويد التي أعلنت اعترافها في العام 2014.

لكن الحرب في غزة قلبت الأمور رأسا على عقب، إذ سارت النرويج وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا على خطى السويد واعترفت بدولة فلسطين عام 2024، قبل أن تقوم المملكة المتحدة والبرتغال بالشيء نفسه الأحد. ولا تخطط إيطاليا وألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين.

ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

وصف رومان لوبوف، أستاذ القانون الدولي، في جامعة إكس مارسيه في جنوب فرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "أحد أكثر المسائل تعقيدا" في القانون الدولي.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الدول حرة في اختيار توقيت وشكل الاعتراف، مع وجود اختلافات كبيرة صريحة كانت أو ضمنية.

وبحسب لوبوف، لا يوجد مكتب لتسجيل الاعتراف، وأوضح "تدرج السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كل ما تعتبره اعترافا في قائمتها الخاصة، لكن من وجهة نظر ذاتية بحتة. وبالمثل، ستعلن دول أخرى اعترافها أو عدمه من دون الحاجة إلى تبرير قرارها".

لكن هناك نقطة واحدة يكون فيها القانون الدولي واضحا تماما في هذا الشأن وهو أن "الاعتراف لا يعني أن الدولة أنشئت، مثلما أن عدم الاعتراف لا يمنع الدولة من أن تكون موجودة".

ورغم أن الاعتراف يحمل ثقلا رمزيا وسياسيا إلى حد كبير، فإن ثلاثة أرباع الدول تقول إن "فلسطين لديها كل المتطلبات اللازمة لكي تكون دولة".

وكتب المحامي وأستاذ القانون الفرنسي البريطاني فيليب ساندز في صحيفة نيويورك تايمز في منتصف أغسطس/آب 2025 "أعلم أن هذا يبدو رمزيا بالنسبة إلى كثر، لكن في الواقع، من الناحية الرمزية، فهو بمثابة تغيير في قواعد اللعبة".

وأوضح "لأنك بمجرد الاعتراف بدولة فلسطينية.. فإنك تضع فلسطين وإسرائيل على قدم المساواة من حيث معاملتهما بموجب القانون الدولي".