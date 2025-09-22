أخبار|فلسطين

مغردون: لماذا انقسم الغرب في الاعتراف بدولة فلسطين؟

A protester waves a Palestinian flag as a cruise ship nears the Greek island of Syros (INTIME NEWS)
متظاهر يلوح بالعلم الفلسطيني بينما تقترب سفينة إسرائيلية من شواطئ جزيرة يونانية (إنتايم نيوز)

بشار أبو زكري

Published On 22/9/2025
آخر تحديث: 12:44 (توقيت مكة)

في خطوة وصفت بالتاريخية والسياسية البارزة، أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال رسميا اعترافها بدولة فلسطين ككيان مستقل وذي سيادة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 152 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة كما أن أبرز الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين هي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

وأثارت هذه القرارات ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشا عاما وسياسيا حول دلالات التوقيت والأثر المستقبلي لهذا الاعتراف، مع استمرار تساؤلات حول رفض الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا لهذه الخطوة.

دوافع الاعتراف في هذا التوقيت

يرى مغردون أن الحرب الدائرة في غزة وما خلّفته من دمار ومعاناة إنسانية هائلة شكلت دافعا أساسيا لهذه الدول للتحرك، إلى جانب الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال، وتصاعد الضغوط الداخلية من الرأي العام الغربي، مما دفع الحكومات أمام خيار الاعتراف بفلسطين.

وأشار مغردون آخرون إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق دولي متصاعد يدعم حل الدولتين، ويؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وإنهاء الاحتلال مع ضمانات أمنية وقانونية للطرفين.

ورغم الوزن الرمزي والسياسي الكبير للاعتراف، يشدد البعض على أنه يظل ناقصا ما لم يصحبه إجراءات عملية تحمي الفلسطينيين على الأرض وتوقف عمليات القتل والتهجير.

رسالة لإسرائيل

اعتبر كثيرون أن رسالة هذه الدول لإسرائيل واضحة: غياب خطوات جوهرية لوقف العنف في غزة لم يعد مقبولا، وحل الدولتين يظل المسار الأكثر ضمانة لسلام مستدام.

كما فُسّر الاعتراف بأنه مؤشر على تصدع موازين الشرعية التي كانت تدعم سياسات الاحتلال، وخسارة جزء من رأس المال السياسي الذي اعتمد عليه الدعم التقليدي لإسرائيل.

دول ترفض الاعتراف

رغم هذا التحول الغربي، ما تزال الولايات المتحدة تقف على رأس الدول الرافضة إلى جانب كل من إيطاليا وألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين، وفق مغردين، بسبب التحالف الإستراتيجي العميق مع إسرائيل منذ عام 1948.

ورجح آخرون أن السبب وراء ذلك هو قوة اللوبيات الداعمة لإسرائيل داخل هذه الدول، وتأثيرها الكبير على القرار السياسي، بالإضافة إلى اعتقاد بعض الحكومات أن أي حل يجب أن يأتي عبر المفاوضات المباشرة وليس الاعتراف الأحادي.

انعكاسات سياسية ودبلوماسية

اعتبر مغردون ومدونون أن الاعتراف الغربي يشكل تصدعا في جدار الدعم التقليدي لإسرائيل، ويكشف محدودية قدرة واشنطن على حماية مصالح حليفتها، ويضع الولايات المتحدة في موقع أكثر عزلة دوليا.

في المقابل، شدد ناشطون على أن الاعتراف، لكي لا يبقى رمزيا، يجب أن تتبعه خطوات عملية تشمل فرض عقوبات وحصار سياسي واقتصادي ودعم مسارات قانونية لمحاكمة جرائم الاحتلال.

وتوقع آخرون أن تزيد هذه الاعترافات من عزلة سياسات تل أبيب على المستوى الدولي، وتفتح مساحة سياسية أوسع للمبادرات الداعمة لحل الدولتين.

برأي كثيرين، فإن هذا الاعتراف لا يغيّر المعادلة بالكامل، لكنه يمثل نقطة تحول إستراتيجية تمنح الفلسطينيين أوراق قوة جديدة على الساحة الدولية.

وأشاروا إلى أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل الاعتراف إلى إجراءات فعلية توقف الحرب وتعيد للفلسطينيين حقهم في الأرض والحياة، وليس أن تبقى دولة على الورق فقط.

وكانت بعض الدول الأخرى قد أعلنت مؤخرا، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بينها مالطا ولوكسمبورغ وفرنسا وأرمينيا وبلجيكا، في استمرار للتحرك الدولي نحو تعزيز الوضع السياسي والقانوني للفلسطينيين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

