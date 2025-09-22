مغردون: لماذا انقسم الغرب في الاعتراف بدولة فلسطين؟

في خطوة وصفت بالتاريخية والسياسية البارزة، أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا والبرتغال رسميا اعترافها بدولة فلسطين ككيان مستقل وذي سيادة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 152 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة كما أن أبرز الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين هي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

وأثارت هذه القرارات ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشا عاما وسياسيا حول دلالات التوقيت والأثر المستقبلي لهذا الاعتراف، مع استمرار تساؤلات حول رفض الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا لهذه الخطوة.

دوافع الاعتراف في هذا التوقيت

يرى مغردون أن الحرب الدائرة في غزة وما خلّفته من دمار ومعاناة إنسانية هائلة شكلت دافعا أساسيا لهذه الدول للتحرك، إلى جانب الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال، وتصاعد الضغوط الداخلية من الرأي العام الغربي، مما دفع الحكومات أمام خيار الاعتراف بفلسطين.

هذا الكيان المارق خُلق بقرار، ولم يولد ولادة طبيعية أصيلة من رحم أرض وشعب وتاريخ، وعليه يكون الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية ثمناً ثقيلاً عليه يهدد بقطع الحبل المدود له من الناس، الذين خلقوه، وحفظوا بقاءه. هذه الخطوة تعبّر عن تصدع حادّ في مرتكزات الدعم التقليدي للاحتلال،… — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) September 21, 2025

وأشار مغردون آخرون إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق دولي متصاعد يدعم حل الدولتين، ويؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وإنهاء الاحتلال مع ضمانات أمنية وقانونية للطرفين.

ورغم الوزن الرمزي والسياسي الكبير للاعتراف، يشدد البعض على أنه يظل ناقصا ما لم يصحبه إجراءات عملية تحمي الفلسطينيين على الأرض وتوقف عمليات القتل والتهجير.

رسالة لإسرائيل

اعتبر كثيرون أن رسالة هذه الدول لإسرائيل واضحة: غياب خطوات جوهرية لوقف العنف في غزة لم يعد مقبولا، وحل الدولتين يظل المسار الأكثر ضمانة لسلام مستدام.

اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا"زائد16دولة أخرى"بدولة فلسطين إشادة وأمل في غزة

وغضب وقلق في الكيان الإرهابي العنصري الإسرائيلي! — عصمت المنلا (@DrMunla) September 22, 2025

إعلان

كما فُسّر الاعتراف بأنه مؤشر على تصدع موازين الشرعية التي كانت تدعم سياسات الاحتلال، وخسارة جزء من رأس المال السياسي الذي اعتمد عليه الدعم التقليدي لإسرائيل.

دول ترفض الاعتراف

رغم هذا التحول الغربي، ما تزال الولايات المتحدة تقف على رأس الدول الرافضة إلى جانب كل من إيطاليا وألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين، وفق مغردين، بسبب التحالف الإستراتيجي العميق مع إسرائيل منذ عام 1948.

ورجح آخرون أن السبب وراء ذلك هو قوة اللوبيات الداعمة لإسرائيل داخل هذه الدول، وتأثيرها الكبير على القرار السياسي، بالإضافة إلى اعتقاد بعض الحكومات أن أي حل يجب أن يأتي عبر المفاوضات المباشرة وليس الاعتراف الأحادي.

انعكاسات سياسية ودبلوماسية

اعتبر مغردون ومدونون أن الاعتراف الغربي يشكل تصدعا في جدار الدعم التقليدي لإسرائيل، ويكشف محدودية قدرة واشنطن على حماية مصالح حليفتها، ويضع الولايات المتحدة في موقع أكثر عزلة دوليا.

اعترافُ الدول الغربية بدولة فلسطين خطوةٌ تمثل ضغطاً على الكيان وتُشعِرُه بالعزلة.

نثمن هذه الخطوات لكنها ليست كافيةً.

اللازم هو إنهاء الحرب وإنهاء الحصار ووقف محاولات التهجير وإعادةُ الإعمار. — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) September 21, 2025

في المقابل، شدد ناشطون على أن الاعتراف، لكي لا يبقى رمزيا، يجب أن تتبعه خطوات عملية تشمل فرض عقوبات وحصار سياسي واقتصادي ودعم مسارات قانونية لمحاكمة جرائم الاحتلال.

وتوقع آخرون أن تزيد هذه الاعترافات من عزلة سياسات تل أبيب على المستوى الدولي، وتفتح مساحة سياسية أوسع للمبادرات الداعمة لحل الدولتين.

برأي كثيرين، فإن هذا الاعتراف لا يغيّر المعادلة بالكامل، لكنه يمثل نقطة تحول إستراتيجية تمنح الفلسطينيين أوراق قوة جديدة على الساحة الدولية.

تلك الاعترافات الدولية، وإن لم تغيّر شيئًا على أرض الواقع أو على حياة الفلسطيني في أرضه، إلا أنها تمنح أيضًا امتيازات كبيرة.

هذه الاعترافات تُعتبر دليلًا على فشل سياسي كبير لنتنياهو وحكومته، وهي اعتراف صريح بوجود الشعب الفلسطيني وبحقه في دولة، وهو أمر كانت كثير من الدول تهاب… https://t.co/TNqmQxjYIw — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 21, 2025

وأشاروا إلى أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل الاعتراف إلى إجراءات فعلية توقف الحرب وتعيد للفلسطينيين حقهم في الأرض والحياة، وليس أن تبقى دولة على الورق فقط.

وكانت بعض الدول الأخرى قد أعلنت مؤخرا، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، بينها مالطا ولوكسمبورغ وفرنسا وأرمينيا وبلجيكا، في استمرار للتحرك الدولي نحو تعزيز الوضع السياسي والقانوني للفلسطينيين.