مظاهرة حاشدة في كينيا رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

تظاهر الآلاف -الأحد- في العاصمة الكينية نيروبي تأييدا لغزة، ورفضا لحرب الإبادة المتواصلة التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدأت المظاهرة بموكب من راكبي الدراجات النارية والسيارات وصولا إلى حديقة أوهورو في قلب نيروبي.

وتقدم المظاهرة عدد من علماء المسلمين وأئمتهم، وزعماء سياسيين من مختلف أنحاء كينيا، وقادة المجتمع المدني، إضافة إلى الآلاف من المسلمين والمؤيدين للقضية الفلسطينية عموما، حيث أعربوا جميعا عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يواجهون الحرب والحصار والنزوح.

ومن أبرز الحضور النائب البرلماني حسن عمر، والنائب فرح معلم، وعضو مجلس الشيوخ السابق بيلو كيرو، ورئيس منتدى القادة المسلمين الوطني عبد الله عبدي، والمدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا إرونغو هوتون، إلى جانب العديد من جماعات حقوق الإنسان.

وقال المتحدثون إن المظاهرة تأتي احتجاجا على الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحثّوا الحكومة الكينية على إظهار التضامن مع الفلسطينيين.

وأكد المتحدثون أن القضية الفلسطينية تتجاوز الدين والعرق والجنسية، ووصفوها بأنها قضية حقوق وكرامة إنسانية، وحثوا الناس من جميع الخلفيات على الوقوف في وجه الظلم والمعاناة.

وشهدت المظاهرة جمع تبرعات لتوفير الإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية وغيرها من الضروريات لأهالي غزة. كما أطلق المشاركون مبادرة بيئية لزراعة الأشجار تخليدا لذكرى الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحرب.

وانضمت منظمات إسلامية ومدارس ومساجد من مختلف أنحاء كينيا إلى حملة جمع التبرعات.

ودعا النائب حسن عمر الحكومة الكينية إلى اتخاذ موقف حازم، مطالبا إياها بتصنيف إسرائيل "كيانا إرهابيا".

وقال "نحن بحاجة إلى التأكيد كمسلمين على قرار تصنيف دولة إسرائيل الإرهابية الصهيونية كمنظمة إرهابية".

من جانبه، حث الشيخ جمال الدين عثمان المسلمين في كينيا على مقاطعة المنتجات المرتبطة بإسرائيل، مشيرا إلى أن استهلاكها يمول الحرب الإسرائيلية بشكل غير مباشر.

وقال: "أريد أن أرسل رسالة إلى إخواننا الذين ما زالوا يأكلون كنتاكي. أريد أن أرسل رسالة إلى إخواننا وأخواتنا الذين ما زالوا يشربون كوكاكولا. هؤلاء هم الأشخاص الذين يدعمون الإبادة الجماعية".

إدانة إسرائيل

من جهته، استنكر النائب البرلماني فرح معلم عدم اتخاذ بعض الدول -بما في ذلك كينيا- موقفا قويا ضد تصرفات إسرائيل.

وحث ممثل منظمة العفو الدولية، إرونغو هوتون، كينيا على إدانة إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي في غزة واحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "قلقنا اليوم ليس قلقا دينيا، ولا حتى قلقا على فلسطين وحدها، بل هو قلق العالم أجمع".

وحث منسق منظمة "صوت فلسطين" الشيخ سعيد كيبتو المسلمين الكينيين على عدم الصمت في ظل إزهاق الأرواح في غزة. وأضاف "نحن كمسلمين في كينيا نرفع أصواتنا دعما لأهل غزة، ونطالب بالعدالة. سنواصل الوقوف إلى جانب إخواننا في فلسطين، وندعو إلى السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

كما أدان المشاركون ما وصفوه بنفاق القوى العالمية التي لا تزال تسمح للأعمال العسكرية الإسرائيلية دون محاسبة.

وقالوا إن الصمت والتقاعس العالمي أدى إلى إطالة أمد المعاناة الفلسطينية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وتجمع راكبو الدراجات النارية وسائقوها في شوارع العاصمة وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "فلسطين حرة".

وندد المتظاهرون بحجم الأزمة الإنسانية. وقالت الناشطة شاكيرا وافولا "يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية في فلسطين.. الأطفال يموتون والنساء يعانين. إنهم يقصفون المستشفيات والمناطق السكنية.. وإسرائيل تريد في جوهرها القضاء على وجود الفلسطينيين".

وقارن آخرون بين غزة وماضي أفريقيا الاستعماري. وقال نبيل محمد: "ما نراه يحدث في غزة الآن يشبه ما حدث في أفريقيا من قبل، لأنهم يعيشون تحت الاحتلال، ولا يمكننا أن نكتفي بالجلوس ومشاهدة ما يحدث هناك من مجازر وإبادة جماعية وتجويع وقتل للأطفال والنساء الأبرياء".

واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 65 ألفا و344 شهيدا، و166 ألفا و795 مصابا.