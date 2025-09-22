أخبار|إسواتيني (سوازيلاند)

مظاهرة أمام السفارة الأميركية في بريتوريا رفضا لاتفاق مع إسواتيني

A leader of Eswatin Pro-democracy activists, speaks during their protest outside the U.S. Embassy in Pretoria, South Africa, Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)
المتظاهرون أمام السفارة الأميركية في بريتوريا عبروا عن رفضهم لصفقة استقبال بلادهم لمبعدي أميركا (أسوشيتد برس)
Published On 22/9/2025
|
آخر تحديث: 16:40 (توقيت مكة)

حفظ

تظاهر العشرات من أنصار الديمقراطية القادمين من مملكة إسواتيني التي كنت تسمى سابقا سوازيلاند -أمام السفارة الأميركية بالعاصمة الجنوب أفريقية- احتجاجا على ما وصفوه بـ"صفقة مشبوهة" بين واشنطن وإسواتيني تقضي بإعادة المهاجرين المبعدين إلى المملكة الصغيرة الواقعة جنوبي القارة.

واتهم المحتجون الملك مسواتي الثالث بعقد الاتفاق لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرين إلى تقارير تحدثت عن حصوله على ما يصل إلى 500 مليون دولار مقابل الصفقة، دون أن ينعكس ذلك على حياة المواطنين.

وقالت الناشطة في الحراك الديمقراطي فيليلي خومالو إن "إسواتيني تسجل ثاني أعلى معدل انتحار في أفريقيا بسبب الفقر العميق والأزمات الاجتماعية، ومع ذلك يبرم الملك صفقة بمئات الملايين لن يستفيد منها الشعب".

TSHWANE, SOUTH AFRICA - JUNE 19: Eswatini King Mswati III arrives with his spouse to the presidential inauguration ceremony at Union Buildings on June 19, 2024, in Tshwane, South Africa. The African National Congress (ANC) party was forced to form a coalition government after failing to receive a majority vote in the recent general election. President Ramaphosa was sworn in as the president for South Africa by Chief Justice Raymond Zondo in the Nelson Mandela Amphitheatre. (Photo by Per-Anders Pettersson/Getty Images)
ملك إسواتيني مسواتي الثالث رفقة زوجته (غيتي إيميجز)

غضب من التفاوت الاجتماعي

عكست المظاهرة حالة الغضب المتصاعدة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث يعيش 63% من السكان تحت خط الفقر، بينما تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى نحو 58%، وهي من بين الأعلى عالميا.

وأكد رئيس "مؤتمر شباب سوازيلاند" ساخيلي نكسومالو أن الأموال المتوقعة من الصفقة "لن تذهب لمحاربة الجريمة أو تحسين أوضاع الناس، بل ستعزز قبضة العائلة المالكة وتغذي حياة البذخ التي يعيشها الملك وزوجاته الـ15".

خريطة إسواتيني (الجزيرة)
خريطة إسواتيني (الجزيرة)

دعوات للمحاسبة

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنهاء الحكم الملكي المطلق وإرساء نظام ديمقراطي يضمن العدالة والمساءلة.

كما دعوا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في الاتفاق، معتبرين أن أي تعاون مع النظام الحالي "يكرس الاستبداد ويعمق معاناة الشعب".

المصدر: أسوشيتد برس

إعلان