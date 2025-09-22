مصادر: ترامب يعرض غدا على قادة عرب ومسلمين خطة لإنهاء حرب غزة

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيعرضان غدا الثلاثاء على عدد من القادة العرب والمسلمين مبادئ خطة أميركية، تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأفادت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبحث تفاصيل هذه الخطة مع ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن نتنياهو مطّلع على أجزاء منها، وقد تضطر إسرائيل إلى قبول بعض بنودها.

كما أوضحت المصادر للقناة الإسرائيلية أن الخطة الأميركية تشمل تفاصيل "إنهاء الحرب وإعادة كل الأسرى، وانسحاب إسرائيل ومن سيدير قطاع غزة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن ترامب سيبحث مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية غدا الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيليين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن "دعوة ترامب وُجهت إلى قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة وسبل وقف التصعيد".

ويأتي الاجتماع المفترض تزامنا مع توجه نتنياهو إلى واشنطن غدا، إذ يلتقي ترامب في البيت الأبيض، وفق ما أعلن سابقا، دون تحديد موعد اللقاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة 65 ألفا و283 شهيدا، و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.