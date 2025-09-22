كاتس يقتحم الحرم الإبراهيمي والجيش يهدم منزلَي منفذي هجوم القدس

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صورة له داخل المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية، في حين أعلن جيش الاحتلال عزمه هدم منزلَي فلسطينيَين بزعم ارتباطهما بحادثة إطلاق النار على محطة حافلات بالقدس المحتلة.

فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس اقتحم المسجد الإبراهيمي أمس الأحد، وتحديدا المكان المخصص للمسلمين الذي لا يفتح لليهود إلا بشكل استثنائي ولمرة واحدة في العام.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس قال من داخل المسجد إنه يدعم فرض السيادة على الضفة.

هذا، وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال طوّقت المسجد ونشرت قواتها في محيطه وطردت المصلين من داخله لتأمين اقتحام كاتس الذي وصل برفقة رؤساء وقادة الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال أبلغت إدارة المسجد بإغلاقه يوم غد الثلاثاء أمام المواطنين الفلسطينيين بحجة الأعياد اليهودية.

هدم منازل

من جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه سيهدم منزلي فلسطينيين يزعم أنهما أطلقا النار وقتلا 6 أشخاص في محطة حافلات بالقدس في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان شابان من رام الله نفذا عملية إطلاق نار في محطة حافلات بالقدس المحتلة صباح الثامن من الشهر الجاري، أدت لمقتل 6 إسرائيليين وجرح 15 آخرين بينهم 6 في حالة حرجة. وأفادت التقارير الميدانية باستشهاد الشابين الفلسطينيين.

وتستهدف إسرائيل هدم منازل أقارب المهاجمين ورفاقهم من سكان القرى ظنا منها أن ذلك يشكل رادعا لمنع وقوع هجمات أخرى في المستقبل.

ويقول الفلسطينيون وجماعات معنية بحقوق الإنسان إن هدم البيوت يعد شكلا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، مساء اليوم الاثنين، المدخل الشمالي لبلدة الرام شمالي القدس، ومنعت حركة الدخول والخروج من البلدة وإليها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

إعلان

ويأتي هذا الإغلاق في إطار الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ أسابيع على محيط محافظتي القدس، ورام الله والبيرة، بعد أن نصب قبل فترة بوابات حديدية على مداخل بلدات عدة، بينها الرام، في خطوة تهدف إلى عزل القرى والتجمعات السكانية عن مركز المدينة.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من إجراءاتها العسكرية غرب محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أغلق البوابات الحديدية المقامة على مداخل قرى وبلدات: نعلين وشقبا ودير عمار بشكل كامل، ما أدى إلى منع الدخول إلى هذه المناطق والخروج منها.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صرة غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.