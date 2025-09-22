قطر: الهجوم الإسرائيلي يهدد كل الاتفاقات المبرمة بالمنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الاثنين، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان هجوما على السيادة ومبدأ الوساطة والسلام.

وأضاف الأنصاري أن العدوان الإسرائيلي استهدف مبدأ الوساطة بين الخصوم وحل الصراع عبر الوسائل السلمية، مشيرا إلى أنه كان معروفا لدى جميع الأطراف أن الذين تعرضوا للهجوم كان يناقشون مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمل استعادة الأسرى.

واعتبر المتحدث أن الهجوم الذي استهدف منطقة سكنية في الدوحة يضع كل الاتفاقات المبرمة بالمنطقة في خطر، مؤكدا أن قطر منصة للوساطة التي تجري على مدار الساعة.

يُذكر أن إسرائيل قصفت في 9 سبتمبر/أيلول الجاري مقرات سكنية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري. وقد أثار هذا الاعتداء الإسرائيلي على قطر تنديدا عربيا ودوليا واسعا.