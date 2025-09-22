قطر الخيرية تطلق مبادرة لتعزيز الأمن الغذائي لنازحي الصومال

نفذت جمعية قطر الخيرية مشروعا لتوزيع المواد التموينية الأساسية على الأسر النازحة في قرية برواقوا النموذجية بمدينة بيدوا (جنوب غرب الصومال) تسلمت بموجبه أكثر من 70 أسرة حزمة من المواد الغذائية الأساسية التي تكفي كلا منها مدة 4 أشهر.

وأكد عبد الفتاح آدم معلم (مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال) أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر التي هجّرتها الظروف القاسية، وتمكينها من استعادة استقرارها المعيشي.

وأضاف أن المبادرة تمثل جزءا من إستراتيجية قطر الخيرية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للأسر المتعففة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار داخل القرية التي تمثل نموذجا متكاملا للسكن والخدمات المصاحبة، وهو ما يغرس الأمل ويعيد الحياة لوجوه أنهكها النزوح.

يُذكر أن قرية برواقوا النموذجية تضم 67 وحدة سكنية، إلى جانب مدرسة ثانوية، ومركز صحي، ومسجد، ومراكز تدريب مهني، مما يجعلها نموذجا متكاملا لإعادة بناء حياة النازحين بكرامة.

وتأتي هذه المساعدات بالتزامن مع حملة "إطعام وحياة" التي أطلقتها قطر الخيرية لمواجهة الجوع الذي يهدد حياة الملايين عبر العالم خصوصا في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث تسعى الحملة لحشد الدعم لتأمين الغذاء للمتضررين في 8 دول هي: اليمن والصومال والسودان وباكستان وكينيا وتشاد وجمهورية اتحاد ميانمار، وكوت ديفوار (ساحل العاج).